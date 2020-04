Sport

Quizzticle

Fussball-Nati-Quiz: Kennst du alle Schweizer, die an einer EM dabei waren?



Bild: EPA

Quizzticle

Kennst du alle Schweizer Fussballer, die an einer EM dabei waren?

Die Europameisterschaft 2020 kann nicht wie geplant in diesem Jahr stattfinden und wird um ein Jahr auf 2021 verschoben. Damit verzögert sich die fünfte Teilnahme der Schweiz an diesem Fussball-Grossanlass. Aber welche Spieler standen in den Jahren 1996, 2004, 2008 und 2016 im Kader unserer Nati? 90 Punkte gibt es zu holen ...

Die Regeln:

Zähle jeweils alle Nationalspieler auf, die im finalen Aufgebot für die Fussball-Europameisterschaft standen.

Kommt ein Spieler mehrfach vor, wird er auch automatisch mehrfach eingetragen.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben.

Als Hinweis dient dir jeweils die Angabe des Klubnamens und die Position.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Der watson-Notenschlüssel 85 oder mehr: Trompeten-Sigi

75-84: Fussballgott

65-74: Panini-Heftchen-Füller

55-64: Mittelfeld-Stratege

45-54: Auf-dem-Sofa-Natitrainer

35-44: Chancentod

25-34: Mode-Natifan

15-24: Falsches-Quiz-Anklicker

0-14: Falsches-Newsportal-Anklicker



Wie viele Punkte waren es bei dir? Schreib es uns in die Kommentare!

So würden die Nati-Cracks als urchige Schweizer heissen So emotional waren die Fussballspiele der Schweiz Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter