Die WM hat ihren zweiten Nine-Darter – «Lucky D» lässt den «Ally Pally» beben

Unfassbar, die Darts-WM hat bereits ihren zweiten Nine-Darter: Keine 24 Stunden nach WM-Debütant Bradley Brooks schafft auch Darius Labanauskas ein perfektes Leg. Der 45-jährige Litauer holte sich den ersten Satz im Erstrunden-Duell gegen Mike De Decker ab, indem er die 501 Punkte mit neun Pfeilen checkte.

Labanauskas' letzter Dart landete in der Doppel-18 und die Fans im «Ally Pally» rasteten komplett aus. Der Nine-Darter brachte «Lucky D» jedoch kein Glück: Er verlor die folgenden drei Sätze und schied somit bereits in der 1. Runde aus.

Zwei Nine-Darter an einer WM hatte es zuletzt 2013 gegeben. Damals schafften der Engländer Terry Jenkins und der Australier Kyle Anderson an ein- und denselben Tag das Kunststück. Je 15'000 Pfund Preisgeld gab es dafür, mittlerweile wurde die Extra-Prämie aber abgeschafft.

Bei der letztjährigen Darts-WM gelang James Wade der einzige Nine-Darter. Zuvor gab es während fünf Jahren keinen Nine-Darter an einem WM-Turnier. Labanauskas‘ perfektes Leg war der 12. Nine-Darter in der WM-Geschichte und der 63. im Live-TV. Rekordweltmeister Phil Taylor führt die Bestenliste mit 11 Nine-Dart-Finishes an, dahinter folgt Michael van Gerwen mit 7. (pre)