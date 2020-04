Sport

Schotte läuft Marathon in seinem sechs Meter langen Garten



bild: james campbell

Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Aktionen: Der sich in Isolation befindende schottische Speerwerfer James Campbell lief in seinem nur etwas mehr als sechs Meter langen Garten einen Marathon. Damit sammelte er an seinem 32. Geburtstag rund 23'000 Euro für den Kampf gegen das Coronavirus.

Der Effort von Campbell dauerte rund fünf Stunden, dabei liess er sich von Nachbarn und von Zuschauern im Livestream anfeuern. Online schaute unter anderen der frühere englische Fussball-Weltmeister Geoff Hurst zu. «Die Resonanz haut mich um, und ich kann euch nicht genug danken», schrieb Campbell. (ram/sda)

