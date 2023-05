An diesem Wochenende geht es beim Rennen der Moto3 in Le Mans zur Sache – beim Training kam es aber zu einer Schrecksekunde. Bild: keystone

Schrecksekunde in Moto3 – VIP-Shuttle biegt falsch ab und fährt auf die Strecke

Beim ersten Traing des Moto3-Wochenendes unterlief dem Fahrer eines VIP-Shuttles ein schwerwiegender Fehler: Er bog falsch ab und landete auf der Rennstrecke.

Normalerweise werden die VIP-Shuttles verwendet, um gutbetuchte Gäste über das Renngelände zu führen. Die Rennstrecke ist dabei eigentlich nicht im Programm und schon gar nicht, während sich Motorräder darauf befinden.

Passiert ist glücklicherweise nichts, der Fahrer fuhr den BMW an der Seite der Strecke entlang wieder von der Rennstrecke runter. Renndirektor Mike Webb gab gegenüber dem Online-Magazin «The Race» an, dass die Stelle, in welcher der BMW-Fahrer auf die Rennstrecke gelangen konnte, inzwischen geschlossen wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fahrzeug in eine Kontroverse im Motorradsport involviert: 2014 touchierte die Maschine von Valentino Rossi nach einem Sturz ebenfalls einen BMW, der ausserhalb der Rennstrecke abgestellt war.

Valentino Rossi crasht 2014 in Brno, Slowenien. Sein Motorrad fliegt über die Banden und touchiert ein VIP-Shuttle. Video: YouTube/Petta Vagner

(ear)