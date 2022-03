Der grösste Feind aller Velofahrer: Heftige Windböen 🤕

Kopecky ist eine Teamkollegin von Marlen Reusser. Die Berner Olympia- und WM-Zweite im Zeitfahren wird am nächsten Wochenende anlässlich der Ronde van Drenthe erstmals mit ihrem neuen Team SD Works auf höchstem Level im Einsatz stehen. (abu/sda)

Die 28-jährige Genferin gehörte einer zwölf Fahrerinnen grossen Spitzengruppe an, die erst auf dem letzten Kilometer nach einer Tempoverschärfung der Niederländerin Annemiek van Vleuten gesprengt wurde. Die Siegerin von 2019 und 2020 musste sich letztlich im Zweiersprint der belgischen Meisterin Lotte Kopecky geschlagen geben.

Der Auftakt in die World-Tour-Radsaison der Frauen verläuft aus Schweizer Sicht erfolgreich. Elise Chabbey wird bei der 8. Ausgabe der Strade Bianche in der Toskana Sechste.

Die Böe sorgte für einen Massensturz. Julian Alaphilippe fuhr auf einen vor ihm gestürzten Fahrer auf und machte eine Art Vorwärtssalto. Der französische Weltmeister konnte das Rennen einige Augenblicke später mit einem neuen Rad fortsetzen und schaffte gar wieder den Anschluss an das Feld. Das Rennen der Männer läuft noch.

Die Strade Bianche wäre sonst schon eine grosse Herausforderung. Das 136 km langen Rennen um Siena, führte über zahlreiche Naturstrassen, was die Fahrer extrem forderte. Und dann kam in einem ungünstigen Moment auch noch ein heftiger Windstoss dazu.

An der Strade Bianche kämpfen sich die Fahrerinnen und Fahrer durch die Toskana.

An der Strade Bianche kämpfen sich die Fahrerinnen und Fahrer durch die Toskana. Bild: keystone

