Held des Tages: Hier stellt sich Präsident Hüppi mutig vor die FCSG-Chaoten

Doch vor der Tribüne mit den St.Galler Fans bahnt sich Ungemach an. Einige Vermummte haben aus Frust über den zweiten verlorenen Cupfinal in Serie ebenfalls den Weg aufs Feld gesucht und versuchen, die Tessiner Pokalfeier zu stören.

SP-Nationalrätin will Genderstern einführen – und sticht damit in ein Wespennest

Aarau gewinnt Hit in Schaffhausen – Winterthur klettert auf Barrageplatz

Vor der letzten Runde der Challenge League winkt dem FC Aarau der Aufstieg. Die Rüebliländer haben es nach dem Auswärtssieg beim entthronten Leader Schaffhausen in den eigenen Händen.

Der FC Aarau, seit der Saison 2015/16 in der Challenge League tätig, steht ein weiteres Mal sehr nah am Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Stephan Keller gewann den Spitzenkampf beim punktgleichen FC Schaffhausen dank einem Tor von Randy Schneider nach einer halben Stunde 1:0. «Ich habe kein Mitleid, ich spiele für Aarau», betonte der 20-jährige Schneider, der in Schaffhausen aufwuchs. «Wir werden uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen», kündigte der talentierte Regisseur bei «Blue» an.