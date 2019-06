Sport

Weil er bei Fortnite seinen Hintern zeigte: Haris Belkebla nicht am Afrika-Cup



bild: twitter/watson

Fussballer verpasst Afrika-Cup, weil er im Fortnite-Stream sein Füdli zeigte

Auch scherzhaft gemeinte Handlungen können gravierende Konsequenzen haben. Das muss dieser Tage der algerische Fussballer Haris Belkebla erfahren. Er wurde kurz vor dem Afrika-Cup aus dem Kader geworfen, weil er online die Hosen herunterliess.

Mitspieler Alexandre Oukidja zockte nachts um 1 Uhr Fortnite und streamte die Partie live. Den 25-jährigen Belkebla sieht man dabei hinter dem Torhüter stehend und den Zuschauern seinen blanken Hintern zeigend.

Haris Belkebla 🇩🇿 a été exclu de la liste de la sélection algérienne pour la CAN après avoir "montré son arrière train dans un stream Fortnite sur Twitch". 🤣 pic.twitter.com/h1lP5qfiqO — FootAll (@FootAll_FR) 11. Juni 2019

«Geht nicht!», fand Nationaltrainer Djamel Belmadi. Im algerischen Kader für den Afrika-Cup musste Belkebla Platz machen für einen anderen Mittelfeldspieler, Mohammed Benkhemassa ersetzt ihn. Dabei hatte Belkebla nach dem erstmaligen Aufgebot für Algeriens A-Nationalteam noch von einem «Traum, der wahr wird» geschrieben. Dieser Traum ist wegen dem Fortnite-Zwischenfall nun zwar vielleicht nicht für immer ausgeträumt, aber zumindest fürs erste aufgeschoben.

Der Afrika-Cup in Ägypten beginnt in zehn Tagen. Algerien um Manchester Citys Star Riyad Mahrez trifft in den Gruppenspielen auf Senegal, Kenia und Tansania. (ram)

