Diese 13 Fussballer-Typen triffst du in JEDEM Trainingslager



Jetzt ist wieder Trainingslager-Zeit. Unzählige Amateur-Fussballklubs fliegen an die Wärme um sich für die Rückrunde in Form zu bringen. Soweit die Theorie. Das Einzige, was sicher ist: Diese Typen reisen immer mit.

Der, der die ganze Zeit mit der Freundin telefonieren muss

bild: shutterstock/watson

Der einzige, der die Landessprache kann und seinen Kollege hilfsbereit beim Übersetzen hilft.

bild: shutterstock/watson

Der, der zum ersten Mal ohne seine Eltern in den Ferien ist

bild: shutterstock/watson

Der, der nach dem Zapfenstreich vom nachschleichenden Trainer im Ausgang erwischt wird

bild: shutterstock/watson

Der bekennende Trinker, der sich «zufällig» im ersten Training «verletzt» und nicht mehr trainieren kann, aber bei den nächtlichen Touren immer dabei ist

bild: shutterstock/watson

Der Optimist

bild: shutterstock/watson

Der, der sich am meisten freut, aber schon nach dem 2. Tag krank im Bett liegt

bild: shutterstock/watson

Der Zuspätkommer, der einen halben Monatslohn in Bussen investiert

Der Schönling, der jede freie Minute an der Sonne verbringt

bild: shutterstock/watson

Gleich geht's weiter, erst aber wichtige Grafiken zum Amateur-Fussball

Der Kiffer, der sich vor Ort etwas zu rauchen organisiert und am letzten Tag vor dem Abflug den Rest aufbrauchen muss

bild: shutterstock/watson

Der, der in den Füdlischuppe will. Immer.

bild: shutterstock/watson

Der, der alles fotografiert, filmt und in den Mannschaftschat stellt

bild: shutterstock/watson

Der, der im Ausgang verloren geht

bild: shutterstock/watson

BONUS: Der, der physisch und taktisch tatsächlich Fortschritte macht

Du kennst andere Trainingslagertypen oder bist sogar selbst einer? Lass es uns wissen und schreib' in die Kommentarspalte.

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form bereits vor zwei Jahren. Verändert hat sich in dieser Zeit genau NICHTS.

