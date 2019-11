Sport

Schaun mer mal

Beluga-Wal spielt in der Arktis mit der Besatzung eines Schiffs Rugby



Hier gibt's nichts zu sehen, ausser einem Beluga der in der Arktis Rugby spielt

Die Besatzung eines Forschungsschiffs in der Arktis hat einen neuen Spielkameraden gefunden: Einen Beluga. Ein Video zeigt, wie der Wal gemeinsam mit der Crew «Rugby spielt».

«I hear the beluga is a big Wales supporter.»

Berichten zufolge war das Forschungsschiff zuletzt vor der Küste der norwegischen Stadt Hammerfest unterwegs. Also an jenem Ort, an dem vor einigen Monaten ein «russischer Beluga-Spion» für Schlagzeilen gesorgt hatte. Der Wal war zuletzt öfter dabei beobachtet worden, wie er bei Vorbeifahrten von Schiffen Tricks zeigte und sich füttern liess. Ob es sich beim «Rugby-Wal» um jenes Tier handelt, ist nicht bekannt. (ram)

