Ronaldo kommt ziemlich erschöpft am Pilgerort an. bild: twitter

Ronaldo hält Aufstiegsversprechen – und radelt 450 Kilometer bis Santiago de Compostela

Wer Ronaldo Luis Nazario de Lima heute ansieht, kann glauben, dass der Brasilianer einst der Stürmer der Welt war. Doch der mittlerweile 45-jährige Weltmeister von 2002 ist trotz Wohlstandsbäuchlein immer noch erstaunlich fit.

Seit 2018 ist Ronaldo Mehrheitseigentümer und Präsident des spanischen Klubs Real Valladolid. Nach dem Abstieg aus der Primera Division im vergangenen Jahr gelang den «Albivioletas» vor einigen Tagen der direkte Wiederaufstieg. Ronaldo war bei den Feierlichkeiten mittendrin, musste sich dann allerdings für eine ziemlich lange Velotour aufs Fahrrad schwingen.

Der Grund: Ronaldo hatte versprochen, dass er mit dem Velo von Valladolid bis zum Pilgerort Santiago de Compostela fahren würde, falls sein Klub aufsteigen sollte. Jedes Jahr sind Tausende auf dem Jakobsweg unterwegs, der dort endet. «Ich habe das Versprechen gegeben, wir haben einen sehr guten Job gemacht», erklärte der Brasilianer und fügte an: «Es wird wunderschön. Ich weiss, dass ich körperlich leiden werde. Aber es wird eine unvergessliche Erfahrung.»

Auf Ronaldo wartete eine Fahrt von rund 450 Kilometern. Früher wäre das dem Brasilianer sicher leichter gefallen ... immerhin: Er musste sich nicht komplett selbst abstrampeln, Ronaldo legte den Weg mit einem E-Bike zurück, seine Freundin Celina Locks war seit dem Start am Sonntag ausserdem stets an seiner Seite.

Am Mittwoch kamen Ronaldo und Locks nach «vier unglaublichen Tagen» wie geplant in Santiago de Compostela an. Hunderte Schaulustige waren gekommen, um die Ankunft des einstigen Superstars zu sehen. «Ich habe Muskelkater und mein Hintern tut weh, aber ich werde das sicher wiederholen», erklärte der dreifache Weltfussballer vor dem grossen Empfangskomitee. «Ich weiss nicht, wann, aber ich komme wieder. Das nächste Mal gehe ich den Jakobsweg aber zu Fuss.» Das klingt doch bereits nach einem neuen Fan-Versprechen. (pre)