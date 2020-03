Sport

Schaun mer mal

Beim Sieg von Lens gegen Orléans geht der Speaker trotz leerem Stadion ab



Gespenstische Stille beim Geisterspiel in Lens – bis der Speaker plötzlich richtig abgeht!

Das Coronavirus hat seit geraumer Zeit den Fussball erreicht, mittlerweile auch in Frankreich. So wurde am Montagabend das Ligue-2-Spiel zwischen Lens und Orléans ohne Zuschauer durchgeführt. Dementsprechend ruhig ist es im Stade Bollaert-Delelis, das eigentlich fast 40'000 Fans Platz bieten würde.

Dann aber der Aufreger in der 50. Minute: Florian Sotoca kommt über rechts in den Strafraum, passt zur Mitte und Orléans-Verteidiger Cédric Cambon blockt den Ball mit dem Arm. Es gibt Penalty für das Heimteam, den Sotoca souverän verwertet. Natürlich bleibt es weitgehend ruhig im leeren Stadion – bis der Speaker beginnt, so richtig abzugehen:

Am Ende ist die Euphorie des Speakers dann auch berechtigt. Der Treffer von Cambon bleibt der einzige, Lens setzt sich vor eigenem Anhang zuhause mit 1:0 durch. (dab)

