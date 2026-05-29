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Eishockey-WM: Norwegen-Kommentatoren drehen nach Viertelfinal-Sieg durch

Die Norweger Kommentatoren bejubeln den entscheidenden Treffer im WM-Viertelfinal.Video: extern

So schön feiern die Kommentatoren vom Nati-Gegner den erstmaligen Halbfinaleinzug

29.05.2026, 13:1029.05.2026, 13:10

1951 wurde Norwegen mal WM-Vierter, es ist nach wie vor das Bestresultat des Landes an einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Damals gab es aber noch keine K.o.-Runde, der Titel wurde in einer Gruppe ausgespielt. 75 Jahre später werden die Norweger ihr Bestergebnis mindestens egalisieren. Die Skandinavier stehen bei der WM in der Schweiz nämlich erstmals in ihrer Geschichte im Halbfinal.

Dementsprechend gross war die Freude am Donnerstagabend beim 2:0-Sieg über Lettland nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fans und den Kommentatoren vom Fernsehsender Viaplay. Als Noah Steen in der letzten Spielminute aufs leere lettische Tor zog, feuerten sie den Stürmer an, als er dann zum 2:0-Endstand einschob, brachen sie in grenzenlosen Jubel aus. Spätestens bei der Schlusssirene war das Kommentatoren-Duo völlig aus dem Häuschen.

Video: extern

Norwegen spielte schon eine überragende Gruppenphase, bezwang Schweden (3:2) und Tschechien (4:1) und beendete die Gruppe hinter Kanada auf Platz 2. Den Rekordweltmeister zwangen die Norweger zudem bis in die Verlängerung, wo sie dann 5:6 unterlagen.

Bei so viel Euphorie tut es fast etwas weh, dass die Schweiz das Norweger Märchen am Samstagnachmittag (15.20 Uhr) beenden muss, um in den Final einzuziehen und den Traum vom Weltmeistertitel am Heimturnier am Leben zu erhalten. (nih)

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