Korbjagd vor 42'000 Fans – in Athen diente ein historisches Stadion als Austragungsort. Video: twitter

42'000 Fans im antiken Olympia-Stadion – die Stimmung sorgt für Gänsehaut

Mehr «Sport»

Vor über 2000 Jahren fanden hier in der Antike bereits sportliche Wettkämpfe statt, 1896 war das Panathinaiko-Stadion in Athen dann Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Nun kamen die Basketballer vier europäischer Teams in den Genuss, an dieser historischen Stätte. Schon der Gang durch die Katakomben muss hier ein besonderes Erlebnis sein. «Das ist ikonisch», schwärmt Ex-NBA-Profi Shane Larkin vom türkischen Klub Anadolu Efes.

Wenn am anderen Ende des Tunnels dann 42'000 Fans warten, dürfte jeder der Spieler Gänsehaut verspüren. Schliesslich ist dies ein neuer Rekord in der modernen Ära des europäischen Basketballs. Letztmals waren 1968 in einem Europacup-Final zwischen AEK Athen und Slavia Prag an gleicher Stelle mehr Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend. Damals waren es wohl weit über 100'000.

Wenig überraschend war die Stimmung aber auch dieses Mal dank der vorwiegend griechischen Fans von Gastgeber Panathinaikos Athen bei dem Vorbereitungsturnier hervorragend. Schon bevor Panathinaikos gegen Partizan Belgrad spielte, sorgte das Publikum für eine grossartige Atmosphäre.

Den Heimvorteil konnte Panathinaikos aber nicht nutzen, Partizan Belgrad setzte sich 75:64 durch. In der zweiten Partie gewann Anadolu Efes 89:66 gegen Maccabi Tel Aviv. Bei dieser Kulisse darf das Geschehen auf dem Feld aber schon mal in den Hintergrund geraten. Zumal es nur ein Vorbereitungsturnier war.

Die Bilder und das Erlebnis dürfte Spielern wie Fans in jedem Fall noch lange in Erinnerung bleiben. (nih)