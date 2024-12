Auch Nationalrat will Schweizer Wappen auf Nati-Trikots erlauben

Frankfurt bleibt an den Bayern dran +++ Sierro erzielt erstes Saisontor

Eintracht Frankfurt bleibt Bayern München in der Bundesliga auf den Fersen. Der Tabellenzweite gewann am Sonntag in Heidenheim dank zwei weiteren Toren von Topstürmer Omar Marmoush 4:0 und verkürzte den Rückstand nach Bayerns Remis am Samstag in Dortmund auf vier Punkte.