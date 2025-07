Mehrere Velofahrer stürzen bei Rennen über Bündner Albulapass

Mehrere Teilnehmer eines Velorennens sind am Sonntag bei der Fahrt über den Bündner Albulapass gestürzt. Die Verletzten mussten gemäss der Polizei teils mit der Rega sowie mit Ambulanzen in Spitalpflege gebracht werden.

Bild: www.imago-images.de

Ein weiterer Unfall ereignete sich in Zernez GR zwischen einem Rennvelofahrer und einer sich am Strassenrand befindlichen Bikerin, wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Frau habe am Strassenrand angehalten, um das Fahrerfeld passieren zu lassen.

Dabei sei es zu einer Kollision zwischen ihr und einem Fahrer aus dem Feld gekommen. Die Bikerin wurde laut Communiqué in ein Spital geflogen. Der Rennvelofahrer habe beim Sturz Schürfungen erlitten und sei weiter ins Ziel gefahren.

Die Polizei habe zu den jeweiligen Unfällen Ermittlungen aufgenommen.

Die Strecke des Velorennens führte vom Engadin über den Flüelapass, den Albulapass und bis zum Ziel in Zernez, wie es weiter hiess. (sda)