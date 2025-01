Eiskunstklauf-EM: Kimmy Repond stürzt zweimal und verpasst Medaille

Kimmy Repond verpasst an der EM in Tallinn einen Podestplatz. Bild: keystone

Eiskunstlauf-EM: Kimmy Repond stürzt zweimal und verpasst Medaille

Kimmy Repond hat eine Enttäuschung zu verdauen. Die 18-jährige Baslerin verpasst an der Europameisterschaft in Estlands Hauptstadt Tallinn die angestrebte Medaille. Sie muss sich mit Platz 4 bescheiden.

Es wäre angerichtet gewesen für Kimmy Repond. Nach dem Kurzprogramm lag sie auf Platz 3, der Rückstand auf die führende Georgierin Anastasia Gubanowa betrug lediglich 31 Hundertstelpunkte, die Estin Nina Petrokina nahm mit 5 Hundertsteln Rückstand Rang 2 ein. Mit den 68,68 Punkten hatte die Schweizerin ihren persönlichen Bestwert um knapp einen Punkt gesteigert.

Repond stürzt in ihrer Kür zweimal: Video: SRF

In der Kür patzte Kimmy Repond dann aber gleich zweimal schwerwiegend. Sie stürzte sowohl beim dreifachen Lutz als auch beim Dreifach-Flip. Zum Medaillengewinn, ihrem zweiten an einer Europameisterschaft nach Bronze vor zwei Jahren in Espoo in Finnland, fehlten ihr in der Endabrechnung knapp fünf Punkte.

Den Titel sicherte sich Nina Petrokina, die damit vor Heimpublikum für eine Premiere sorgte. Sie ist die erste Estin, die an kontinentalen Wettkämpfen eine Medaille gewann. Silber holte Anastasia Gubanowa, im vorletzten Jahr Europameisterin und vor zwölf Monaten schon auf Platz 2 hinter Loena Hendrickx. Die Belgierin musste wegen einer Knöchelverletzung auf die Titelverteidigung verzichten. Bronze liess sich Hendrickx' Landsfrau Nina Pinzarrone umhängen. (sda)