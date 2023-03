Flury noch vom Podest verdrängt - österreichische Dreifachführung

Der SC Bern, Chris DiDomenico und Enzo Ferrari

Chris DiDomenico (34) führt den SCB im letzten Spiel in die Pre-Playoffs und dort eröffnen sich durch eine ganz besondere Ranglisten-Konstellation schwindelerregende Perspektiven. Eine Warnung von Enzo Ferrari für den grossen SC Bern.

Ein charismatischer, leidenschaftlicher Leitwolf. Einer der wenigen Einzelspieler der Liga, der ein Spiel im Alleingang zu entscheiden vermag. Eine Spielintelligenz, die in lichten Momenten an Wayne Gretzky mahnt: Chris DiDomenico hat Langnau in die höchste Liga und dort in die Playoffs geführt. Und nun verdankt ihm der SCB das 4:1 gegen die ZSC Lions und damit den Punktgewinn für die Rettung der Saison. Er hat nur 17:27 Minuten Eiszeit beansprucht, um das 1:0 und das 3:0 zu erzielen und das 4:1 vorzubereiten.