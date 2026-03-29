Meister YB fordert ungeschlagenes Servette im Cup – hier kannst du das Spiel schauen

Mehr «Sport»

Im Schweizer Cup der Frauen stehen sich im Final am Sonntagnachmittag auf der Winterthurer Schützenwiese Servette-Chênois und die Young Boys gegenüber. Die Genferinnen gehen als Favoritinnen ins Duell mit den amtierenden Schweizer Meisterinnen. Schliesslich hat Servette-Chênois in der laufenden Saison noch gar nie verloren und sich damit in der Meisterschaft vor den Playoffs souverän den Spitzenplatz gesichert.

YB könnte sich mit einem Coup den ersten Titelgewinn im Schweizer Cup seit 2001 sichern, den 16. der Vereinsgeschichte. Servette-Chênois wiederum strebt den dritten Pokal in diesem Wettbewerb nach 2023 und 2024 an.

Hier kannst du die Partie ab 15 Uhr im Livestream vom SRF mitverfolgen. (nih)