Werden Lindsey Vonn (links) und Mikaela Shiffrin (rechts) Bild: AP

181 Weltcupsiege in einem Duo – Vonn hofft auf Team-Kombination mit Shiffrin

An der diesjährigen Ski-Weltmeisterschaft kommt es zum ersten Mal zu einer Team-Kombination. Es ist nicht auszuschliessen, dass Lindsey Vonn mit Mikaela Shiffrin an den Start gehen wird.

Insgesamt haben Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn zusammen 181 Weltcupsiege gefeiert und gehören zu den erfolgreichsten Skifahrerinnen der Geschichte. Shiffrin ist mit 99 Weltcupsiegen geschlechterübergreifend die Nummer 1 und Vonn muss sich mit ihren 82 Weltcupsiegen einzig ihrer Landsfrau sowie dem Schweden Ingemar Stenmark geschlagen geben.

Nun könnte es durch die neue Team-Kombination dazu kommen, dass die beiden lebenden Legenden zusammen um die Medaillen fahren werden. Im neu gegründeten Wettbewerb fährt man nämlich als Duo. Eine Person fährt die Abfahrt und die andere den Slalom. Das Team, welches addiert die beste Zeit fährt, gewinnt die Goldmedaille. Die Wettbewerbe der Frauen und Männer finden separat statt.

In einer Woche könnten Vonn und Shiffrin zusammen um die Medaillen fahren. Bild: AP/AP

Als Lindsey Vonn bei der gestrigen Medienkonferenz auf das mögliche US-Dream-Team angesprochen wurde, zeigte sich die 82-fache-Weltcupsiegerin begeistert davon: «Ich würde die Teamkombi gerne fahren. Das mit Mikaela zu machen, wäre grossartig.»

Auch Shiffrin meldete sich schon zum möglichen Duo mit Vonn, allerdings ist der genaue Gesundheitszustand von der 5-fachen-Gesamtweltcupsiegerin weiterhin unklar. Erst am Donnerstag gab Shiffrin nachdem sie im November gestürzt war, ihr Comeback nach der Verletzungspause und fuhr in Courchevel auf den zehnten Platz.

Selbst sagte sie nach dem Rennen in Frankreich in einem Interview mit ORF: «Ich weiss nicht, ob ich es schaffe, bis zur WM 100 Prozent fit zu sein.» Mit einem Schmunzeln im Gesicht meinte die US-Amerikanerin nach ihrer Rückkehr in den Weltcup zur Frage, ob sie mit Vonn an den Start gehen wird: «Wenn sie das heute gesehen hat, will sie vielleicht nicht mehr mit mir fahren.»



Sollte das Team mit Shiffrin nicht zustande kommen, wäre dies für Vonn kein Grund, nicht an der Team-Kombination teilzunehmen: «Ich würde auch mit jeder anderen Teamkollegin starten, denn wir haben eine grossartige Mannschaft.»

Die Team-Kombination der Frauen findet nächsten Dienstag statt. Gestartet wird die Weltmeisterschaft heute Nachmittag um 15.15 Uhr mit dem Teamevent. (riz)