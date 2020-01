Sport

Ski

Lauberhorn-Abfahrt in Wengen: Carlo Jankas zwei Wahrheiten



Bild: KEYSTONE

Janka zu seiner Lieblingsabfahrt in Wengen: «Eigentlich ist die Piste ja ziemlich einfach»

Der Bündner hofft darauf, am Samstag bei der Lauberhorn-Abfahrt seine Sonnenseite präsentieren zu können.

Rainer Sommerhalder / ch media

Gäbe es den Wetterbericht nicht, Carlo Jankas Welt wäre in Ordnung. Schliesslich macht der 33-Jährige in diesen Tagen in jener Station im Weltcupzirkus Halt, die er zugleich als «Lieblingsort und Lieblingsstrecke» bezeichnet.

Hier am Lauberhorn hat er 2010 bei seinem zweiten Anlauf bereits die Abfahrt gewonnen. Es ist bis heute ein persönliches Karrierehighlight. Hier reihte Janka seither acht Podestplätze aneinander – so viele wie kein anderer Schweizer Skirennfahrer. Und hier traut er sich auch an diesem Wochenende einen Exploit zu. Wenn das Wetter stimmt! Und das tut es wahrscheinlich nicht.

Die Zeiten, in denen der Gesamtweltcupsieger der Saison 2009/2010 mit der Leichtigkeit des Seins aufs Podest fuhr, sind längst passé. Die vergangene Saison mit einem 9. Rang in der Abfahrt und einem 15. Platz im Super-G als Bestwerte generierte eher Mitleid denn Beifall. Sein letzter Sieg im Weltcup war 2016, auch in Wengen stand er nach 2015 nie mehr auf dem Abfahrtspodest. Gesundheitliche Probleme bremsten Janka immer wieder aus.

Die Geburt der Tochter und die Rückkehr aufs Podium

Umso beachtlicher der Start in den aktuellen Weltcup-Winter mit dem dritten Rang in der Abfahrt von Lake Louise. Erst recht, weil die unmittelbare Vorbereitung von Rückenbeschwerden und Zwangspausen geprägt war. Carlo Janka fand ebenso wenig eine schlüssige Erklärung für diesen Exploit in Übersee wie für seine Liebe zur Lauberhorn-Abfahrt. «Eigentlich ist die Piste ja ziemlich einfach und bietet damit vielen Fahrern die Gelegenheit, hier in Wengen gut zu sein», sagt der Schweizer Olympiasieger von 2010 im Riesenslalom.

Bild: EPA

«Es sind viele Zahnrädchen, die ineinandergreifen müssen, damit es aufgeht.»

Vielleicht war es ja die Geburt seiner Tochter Ellie am 4. September 2019, die ihn derart beflügelt hat. Selbst wenn der «Iceman» zu diesem Ereignis sagt: «Meine Tochter beschert mir einen neuen Blickwinkel und ein anderes Leben neben der Piste, aber auf mich als Rennfahrer hat es keinen Einfluss.»

Die Basis für alles ist und bleibt die Gesundheit

So oder so war das Podest-Comeback des Carlo Janka für ihn zwar die Bestätigung, «dass ich es immer noch kann», aber bislang alles andere als nachhaltig. Die nackten Zahlen der letzten Rennen zeigen eine andere Realität – mit den Rängen 36, 22 und 45. Welche Wahrheit stimmt denn nun, Carlo Janka? «Beides sind meine Wahrheiten», sagt der 33-Jährige. Er weiss, dass ein Vorpreschen auf die ersten Positionen für ihn nur machbar ist, wenn alles passt. «Es sind viele Zahnrädchen, die ineinandergreifen müssen, damit es aufgeht.»

Basis für alles ist und bleibt die Gesundheit. Herzrhythmusstörungen (2011) und Kreuzbandriss (2017) sind zwar vorbei und vergessen, aber die chronischen Rückenbeschwerden begleiten den «Iceman» seit bald einem Jahrzehnt. Seine Verfassung sei besser als im Vorwinter, aber bei 100 Prozent war Carlo Janka diesbezüglich schon lange nicht mehr. Um seine Kräfte optimal einzuteilen, verzichtet er am Freitag erstmals auf die geliebte Kombination.

Bild: KEYSTONE

Abfahrtsrennen womöglich erst am Sonntag?

Für die Abfahrt in Wengen spielt allerdings ein anderer Faktor in Bezug auf seine Möglichkeiten eine entscheidende Rolle. Janka bezeichnet sich selber als «Schönwetterfahrer». Er zeigt seine Sonnenseite dann, wenn die Sonne scheint, was auch damit zusammenhängt, dass er nie ein Fahrer gewesen sei, der seine Grenzen auslotet. «Ich gebe mir immer eine gewisse Marge», sagte Janka im Dezember in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung».

Derzeit herrsche für ihn in Wengen auch «das Lieblingswetter», aber für die Nacht auf Samstag ist ein Wetterumschwung mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee angesagt. Heute um 15 Uhr entscheidet die Jury, ob die Abfahrt allenfalls ­sogar auf den Sonntag und der Slalom auf Samstag verschoben werden sollen. Aussichten, die Carlo Janka nicht gefallen ­werden.

