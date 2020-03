Die Schweiz gewinnt erstmals seit 1989 die Nationenwertung

Kristallkugeln lügen nicht – warum die Schweiz wieder eine Skination ist

Zum ersten Mal seit 30 Jahren gewinnen Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski alle vier Disziplinenwertungen im Speedbereich. Aber nicht nur wegen Corinne Suter, Mauro Caviezel und Beat Feuz ist die Schweiz wieder eine Skination.

Die Kristallkugel für die Siegerfotos mit Beat Feuz und Mauro Caviezel hat Henrik Kristoffersen geliehen. Der Norweger war Retter in der Not. Weil der Weltcupfinal in Cortina am Freitag aufgrund der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt wurde, standen die letzte Abfahrt und der letzte Super-G des Winters plötzlich am Wochenende in Kvitfjell auf dem Programm. Und der Internationale Skiverband FIS hatte keine Trophäen dabei.

So wurde eilig die Kristallkugel von Kristoffersen, …