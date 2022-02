«Ich bin noch voller Emotionen» – das sagt Lara Gut-Behrami zu Olympiagold

«Nach meiner Fahrt hatte ich definitiv nicht geglaubt, dass es für eine Medaille reichen würde. Es ist total unglaublich. Das braucht jetzt Zeit, bis ich begreifen werde, dass ich Bronze geholt habe. Nach dem Slalom musste ich irgendwann sagen: ‹Jetzt ist fertig mit dem Selbstmitleid.› Natürlich war es hart, ich war so nah dran. Ich dachte auch an den Sommer, als ich mit dem pfeifferschen Drüsenfieber so viel Schlimmeres durchmachen musste. Auch der Wechsel zum Speed tat mir gut. Ich kam sofort rein, aber dass es gleich so gut geht, hätte ich nicht gedacht. Ich habe vorher kurz mit Dominique telefoniert. Mega cool, sie hat natürlich auch eine riesige Freude. Ich wollte auch mit meinen Eltern sprechen, aber die waren leider noch nicht erreichbar. Dass ich den Erfolg mit Lara teilen darf ist wunderschön.»