Olympia-Super-G der Frauen 1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:13.51

2. Mirjam Puchner (AUT) +0.22

3. Michelle Gisin (SUI) +0.30 9. Mikaela Shiffrin (USA) +0.79

12. Jasmine Flury (SUI) +0.92

13. Corinne Suter (SUI) +0.98



Gut-Behrami ist endlich Olympiasiegerin – Gisin holt im Super-G Bronze

Schweizer Freudentag in China: Lara Gut-Behrami komplettiert mit Olympia-Gold im Super-G ihr eh schon grossartiges Palmarès, Michelle Gisin schnappt sich Bronze.

Die 30-jährige Tessinerin Gut-Behrami triumphiert auf der Piste in Yanqing mit 22 Hundertsteln Vorsprung vor der Österreicherin Mirjam Puchner. Als Dritte verlor die Obwaldnerin Gisin drei Zehntel auf ihre siegreiche Teamkollegin, die vor Jahresfrist in Cortina schon Weltmeisterin im Super-G geworden war.

Die Gold-Fahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Gut-Behrami gewann ihre dritte Medaille an Olympischen Spielen. Am Montag hatte im Riesenslalom Bronze resultiert, zuvor war sie 2014 in Sotschi Abfahrts-Dritte geworden. Gisin ihrerseits hatte 2018 in der olympischen Kombination Gold geholt.

Jasmine Flury (12. Rang) und Mitfavoritin Corinne Suter (13.) klassierten sich ausserhalb der Top 10. (pre/sda)