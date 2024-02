«Mit dem Schneemobil können wir bis zu zehn Läufe in weniger als einer Stunde absolvieren, was ein echter Luxus und Energieschub ist und sich langfristig auszahlt.»

Die Reiteralm liegt im Zentrum Europas und bietet den Skistars nicht nur hervorragende Pisten, sondern ermöglicht es ihnen auch, schnell und ohne viel Energieverlust in alle Ecken des Kontinents zu reisen. Dies hat unter anderem den Franzosen Alexis Pinturault dazu bewogen, hier zu wohnen und zu trainieren, um in die Fussstapfen eines gewissen Marcel Hirscher zu treten.

Wie ihr jetzt verstanden habt, ist die Reiteralm nicht irgendein Skigebiet – obwohl auch hier Touristen einfach zum Spass Skifahren kommen. Die Österreicher schreiben sich die Bewirtschaftung von Wettkampf-Sportlern ganz gross auf die Fahne, denn diese macht einen Grossteil ihres Geschäftes aus. Wie die Kollegen der «Tribune de Genève» feststellten, sind während der ganzen Saison drei Pisten für die Profis reserviert, damit diese in aller Ruhe an ihren Skills arbeiten können. Um zu jedem Zeitpunkt Bedingungen wie am Weltcup zu gewährleisten, beschäftigt das Skigebiet fünf Personen nur für die Präparierung und Pflege dieser drei Pisten.

Die Schweiz hat Berge, so weit das Auge reicht. Und fast gleich viele Skigebiete, von denen viele noch das Privileg haben, die ganze Saison über geöffnet zu sein. Man könnte also meinen, dass die alpine Skinationalmannschaft der Männer innerhalb der Landesgrenzen trainiert. Aber nein! Das Basislager befindet sich in unserem Nachbarland und Erzrivalen in diesem Sport: Österreich.

Trotz der vielen Skigebiete in unserem Land, hat die Skimannschaft der Schweizer Männer ihr Hauptquartier im Zentrum von Österreich, in Reiteralm. Ein Paradoxon, das sich erklären lässt.

So schön! Schweizer Frauen- und Männer-Siege am gleichen Tag

Dritte Niederlage: Hockey-Nati gibt gegen Tschechien Sieg aus der Hand

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft bleibt in dieser Saison sieglos. An der Euro Hockey Tour in Schweden verliert das Team von Coach Patrick Fischer gegen Tschechien 3:5.

Die Resultatkrise der Schweizer nimmt langsam dramatische Züge an. Seit der Vorrunde der an der WM im Mai in Lettland hat man nun elf Spiele in Folge verloren. Gegen die Tschechen, die die ersten beiden Spiele in Karlstad ebenfalls verloren hatten, führte man bis zehn Minuten vor Schluss 3:2. Dennoch ist der Sieg der Osteuropäer absolut verdient.