Von Allmen ist Dreifach-Olympiasieger – Odermatt holt im Super-G nächste Medaille

Nach Gold in der Abfahrt und der Team-Kombination gewinnt Franjo von Allmen auch den Super-G. Damit schreibt der Berner Oberländer ein weiteres Mal Geschichte. Auch Marco Odermatt darf sich über eine Medaille freuen.

Er hat es schon wieder getan: Franjo von Allmen gewinnt in Bormio auch den Super-G und darf sich zum dritten Mal über eine olympische Goldmedaille freuen. Der Berner Oberländer war schlussendlich 13 Hundertstelsekunden schneller unterwegs als der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, welcher bereits vor vier Jahren in Peking die Silbermedaille gewann.

Die Goldfahrt von Franjo von Allmen. Video: SRF

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Cochran-Siegle. Schlussendlich setzte sich von Allmen dank eines starken Mittelabschnitts durch. Somit gewinnt der 24-Jährige auch das dritte Olympia-Rennen seiner Karriere. Es lässt sich aktuell sagen: Steht Franjo von Allmen bei Olympischen Spielen am Start, gewinnt er auch. Grossanlässe scheinen ihm zuliegen. Bereits an der letztjährigen WM konnte sich von Allmen zweimal über die Goldmedaille freuen.

Mehr als eine Viertelsekunde länger unterwegs als von Allmen war Marco Odermatt, welcher sich über die zweite persönliche Medaille bei diesen Olympischen Spielen freuen darf. Der Vorsprung auf den Viertplatzierten Nils Allègre beträgt lediglich drei Hundertstel.

Die Fahrt von Marco Odermatt. Video: SRF

Stefan Rogentin als Neunter und Alexis Monney direkt dahinter reisen definitiv ohne olympisches Edelmetall nach Hause. Auch Giovanni Franzoni konnte nicht mit den Besten mithalten. Nach einem schwachen zweiten Abschnitt muss sich der Kitzbühel-Sieger mit dem sechsten Platz zufriedengeben. Bereits vor der ersten Zwischenzeit schied sein Landsmann Dominik Paris aus, der nach einem Schlag seinen Ski verlor.

Enttäuschend verlief das Rennen auch für die Österreicher. Raphael Haaser fährt zwar auf den fünften Platz, ist schlussendlich aber über drei Zehntel hinter dem Podest klassiert. (riz)

