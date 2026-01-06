Corinne Suter könnte am Wochende in den Weltcup zurückkehren. Bild: keystone

Über einen Einsatz wird kurzfristig entschieden: Corinne Suter steht vor ihrem Comeback

Mehr «Sport»

Nach ihrer Verletzungspause könnte Corinne Suter am kommenden Wochenende in Zauchensee ihr Comeback feiern. Die Speedspezialistin steht im Aufgebot von Swiss-Ski für die Abfahrt und den Super-G. Allerdings schreibt Swiss-Ski: «Über einen Einsatz von Corinne Suter wird kurzfristig entschieden.»

Am 3. Dezember stürzte Suter in St. Moritz bei einem Abfahrtstraining. Die Ärzte diagnostizierten einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel sowie eine Prellung des linken Kniegelenks. Zudem wurde eine Fraktur im rechten Rückfussbereich festgestellt. Operiert werden musste die 31-Jährige allerdings nicht.

Bei den letzten Olympischen Spielen fuhr Suter in der Abfahrt zu Gold. Bild: keystone

Nach den Verletzungen von Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin ist die Abfahrts-Olympiasiegerin auch bei den kommenden Olympischen Spielen die grosse Schweizer Hoffnung in der Abfahrt und im Super-G.

Die bisherigen Resultate in den Speeddisziplinen waren in diesem Winter für das Schweizer Frauenteam sehr enttäuschend. Von einem Podestplatz waren Malorie Blanc, Jasmine Flury und Co. weit entfernt. Bis zu den Olympischen Spielen stehen noch je drei Abfahrten und Super-G an. (riz)

Mehr Sport-Geschichten: