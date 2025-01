Nach zwei Goldmedaillen an den Sommerspielen in Paris schliesst die Kenianerin Beatrice Chebet das Jahr mit einem Weltrekord ab. Den Silvesterlauf in Barcelona gewinnt Chebet in 13:54 Minuten.



Im Strassenlauf über 5000 m führt der Leichtathletik-Weltverband Weltrekorde für Rennen mit Männern und Frauen sowie Weltrekorde in reinen Frauenrennen. Die 24-jährige Chebet verbesserte die Bestmarke in Rennen mit Männern und Frauen ihrer Landsfrau Agnes Jebet Ngetich um 19 Sekunden auf 13:54 Minuten. Den Weltrekord in Frauenrennen stellte Chebet vor einem Jahr ebenfalls in Barcelona auf (14:13 Minuten). Im Sommer an den Olympischen Spielen in Paris holte Chebet die Goldmedaillen auf der Bahn über 5000 und 10'000 Meter. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone