Nach 51 Jahren erreicht Bologna wieder den Final des italienischen Cups. Es gewinnt das Halbfinal-Rückspiel gegen Empoli 2:1. Bologna startete mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung ins Rückspiel und erstickte alle Hoffnungen auf eine mögliche Aufholjagd der Gäste im Keim: Bereits in der 7. Minute schoss Giovanni Fabbian die Gastgeber in Führung. Remo Freuler stand beim Heimsieg gut 80 Minuten auf dem Platz, Dan Ndoye und Michel Aebischer blieben ohne Einsatz.



Bologna trifft am 14. Mai in Rom im Final auf die AC Milan, die am Mittwoch im Stadtderby Inter bezwang. Für die Rossoblù, die in der Meisterschaft derzeit mit neun Punkten Vorsprung auf Milan Platz 4 belegen, wäre es nach 1970 und 1974 der dritte Cuptitel der Vereinsgeschichte. (ram/sda)

Bild: keystone