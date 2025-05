Nach der Pole-Premiere von Ferrari-Neuling Lewis Hamilton in Schanghai endete auch das zweite Sprint-Qualifying dieser Saison mit einer Überraschung: Andrea Kimi Antonelli geht als jüngster Fahrer in die Geschichte ein, der ein Rennen in der Formel 1 von ganz zuvorderst in Angriff nehmen wird.



Der erst 18-jährige Italiener, der im Mercedes seine erste Saison in der Formel 1 bestreitet, liess sensationell die favorisierten McLaren hinter sich und löste Sebastian Vettel als Rekordhalter ab, der bei seiner ersten Pole-Position 2008 in Monza 21 Jahre alt war. Allerdings startete der vierfache Weltmeister damals zu einem regulären Grand Prix, Antonelli «nur» zu einem Sprint.

Bild: keystone

Das Wunderkind aus Italien verwies in Miami im entscheidenden Teil der Zeitenjagd für die besten Startplätze Oscar Piastri um 45 Tausendstel auf Platz 2. Hinter dem WM-Leader aus Australien folgte mit einem Zehntel Rückstand dessen McLarens Teamkollege Lando Norris. Der Engländer hat in der Vorsaison in Miami seinen ersten GP-Sieg der Karriere gefeiert.



Max Verstappen im Red Bull beendete sein erstes Qualifying als Vater auf Platz 4. Der Niederländer war nach der Geburt seiner Tochter Lily erst kurzfristig nach Florida angereist. Hinter dem Weltmeister der letzten vier Jahre werden sich für das Rennen über die verkürzte Distanz von 19 Runden George Russell im zweiten Mercedes und Charles Leclerc und Lewis Hamilton in den Ferrari in der Startaufstellung einreihen.



Nico Hülkenberg im Auto des Teams Sauber überraschte mit Startplatz 11 und nährte damit die Hoffnungen, dass der Hinwiler Rennstall zum ersten Mal seit über drei Jahren in einem Sprintrennen ein zählbares Ergebnis, sprich eine Klassierung unter den besten acht, herausfahren könnte. Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto schied bereits im ersten Teil des Qualifyings aus. Der junge Brasilianer startet lediglich von Position 19. Der Start erfolgt am Samstag um 18 Uhr Schweizer Zeit. (sda/vro)