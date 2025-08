Neben Jashari verhandelt dieauch mit den Berner Young Boys über einen Transfer von. Der 20-jährige Rechtsverteidiger könnte noch in dieser Woche nach Italien wechseln, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Demnach stehe eine Einigung kurz bevor. Nachdem YB ein Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro abgelehnt hat, biete Milan nun acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Deal könne nach dem Spiel zwischen den Bernern und dem FC Basel am Mittwochabend über die Bühne gehen. Athekame absolvierte bereits zehn Spiele für die Schweizer U21-Nationalmannschaft. (nih)🇨🇭Alter: 20 JahrePosition: RechtsverteidigerMarktwert: 5 Mio. EuroBilanz 2024/25: 43 Spiele, 1 Tor, 3 Assists