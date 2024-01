Nadine Fähndrich reist mit einem guten Gefühl zu den Heimrennen in Davos. Die Luzernerin stand an der Tour de Ski in Toblach die Verfolgung über 22 km Skating ohne Einbruch durch.



Die Atemprobleme, welche die Schweizer Teamleaderin fast den ganzen Dezember über plagten, sind überwunden. Die Sprinterin hielt am Montag in der 3. Etappe in der zweiten Verfolgergruppe mit. Mit 1:57 Minuten Rückstand belegt sie nun den 12. Zwischenrang im Gesamtklassement, die Top Ten sind 40 Sekunden entfernt.



Von der Spitze aus zündete Jessie Diggins den Turbo. Die Amerikanerin vergrösserte ihren Vorsprung kontinuierlich, das Polster für den zweiten Teil der Tour de Ski beträgt 0:47 Minuten. In ihrem Rücken führt die Deutsche Victoria Carl eine Achtergruppe an, die nur durch neun Sekunden getrennt ist. (ram/sda)

Bild: keystone