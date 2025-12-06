Neben Noè Ponti über 200 m Delfin steht am Sonntagabend auch die Schweizer 4×50-m-Lagenstaffel an der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin im Einsatz. Thierry Bollin, Maël Allegrini, Ponti und Tiago Behar qualifizierten sich mit der viertbesten Zeit der Vorläufe für den Final. Mit 1:32,71 Minuten verbesserte das Quartett den am 16. November vom SC Uster-Wallisellen aufgestellten nationalen Rekord um 1,91 Sekunden.Marius Toscan verpasste den Final über 400 m Lagen als Neunter um 76 Hundertstelsekunden. Auch Julien Niederberger (22.) sowie bei den Frauen Angelina Patt (14.) scheiterten in der gleichen Disziplin.Ponti strebt über 200 m Delfin die dritte Goldmedaille in Lublin an. Der 24-jährige Tesser hat bereits über 50 m Delfin und 100 m Lagen triumphiert sowie über 100 m Delfin Silber gewonnen. (sda)