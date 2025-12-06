Der FC Aarau hält mit dem 2:1-Auswärtssieg in Yverdon mit Leader Vaduz Schritt – und bindet Yverdon an der Spitze der Challenge League weit zurück. Yverdon-Sport, das unter der Woche Lausanne aus dem Schweizer Cup warf, hätte sich mit einem Heimsieg dem FC Aarau bis auf drei Punkte annähern können. Stattdessen beträgt nun der Rückstand bereits neun Zähler auf Vaduz und Aarau.
Henri Koide und Valon Fazliu erzielten die Tore für Aarau. Elias Filet besorgte zweimal die Vorarbeit. Für Yverdon traf Antonio Marchesano mit einem Penalty zum zwischenzeitlichen Ausgleich. (nih/sda)
