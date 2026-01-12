Aleksander Kilde verzichtet auf einen Start in Wengen. Wie der Norweger via Instagram mitteilt, kommt das Rennwochenende für ihn, zwei Jahre nach seinem schweren Sturz, noch zu früh. Stattdessen will er sich zum jetzigen Zeitpunkt auf Trainingstage mit seinen Trainern fokussieren.
Im Januar 2024 hatte Kilde bei der Lauberhorn-Abfahrt im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige musste daraufhin am Knie und an der Schulter operiert werden, eine Blutvergiftung verlangsamte seinen Heilungsverlauf zusätzlich. (ram/sda)
