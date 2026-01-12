bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Aleksander Kilde verzichtet auf Lauberhorn-Rennen

Sport-News

Kilde verzichtet auf Lauberhorn-Rennen +++ Raonic beendet Tennis-Karriere

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
12.01.2026, 17:2512.01.2026, 17:25
Schicke uns deinen Input
Kilde startet nicht in Wengen
Aleksander Kilde verzichtet auf einen Start in Wengen. Wie der Norweger via Instagram mitteilt, kommt das Rennwochenende für ihn, zwei Jahre nach seinem schweren Sturz, noch zu früh. Stattdessen will er sich zum jetzigen Zeitpunkt auf Trainingstage mit seinen Trainern fokussieren.

Im Januar 2024 hatte Kilde bei der Lauberhorn-Abfahrt im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige musste daraufhin am Knie und an der Schulter operiert werden, eine Blutvergiftung verlangsamte seinen Heilungsverlauf zusätzlich. (ram/sda)
Lausanne-Sport längere Zeit ohne Topskorer Bair
Theo Bair, Stürmer von Lausanne-Sport, muss sechs bis acht Wochen pausieren. Der Kanadier zieht sich eine Knöchel- und Syndesmoseband-Verletzung zu. Die Havarie erlitt der 26-jährige Bair am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen Neuchâtel Xamax; er musste rund zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt werden.

Bairs Ausfall bedeutet für die Waadtländer eine Schwächung in der Offensive. Mit acht Treffern, sechs in der Super League und zwei in der Conference League, ist er der beste Torschütze des Teams von Trainer Peter Zeidler. Lausanne-Sport startet am Mittwoch mit dem Léman-Derby in Genf gegen Servette, einem Nachholspiel der 18. Runde, in die zweite Phase der Super-League-Saison. (riz/sda)
Alexandra Kosteniuk EM-Zweite im Rapidschach
An der Europameisterschaft im Rapidschach in Monaco verpasste GM Alexandra Kosteniuk ihren vierten Titel nach 2015, 2019 und 2024 nur knapp. Punktgleich mit der neuen Europameisterin GM Nino Baziaschwili aus Georgien gewann die 41-jährige Schweizer Nationalspielerin die Silbermedaille.

Die topgesetzte Kosteniuk und die als Nummer 2 eingestufte Baziaschwili lagen nach elf Runden mit je neun Punkten gleichauf. Den Ausschlag für die Vergabe der Medaillen gab die direkte Begegnung in der Schlussrunde, die Kosteniuk verlor. (riz/sda)

Tennis-Profi Milos Raonic tritt zurück
Milos Raonic beendet seine Karriere als Tennis-Profi. «Es ist ein Moment, von dem man weiss, dass er irgendwann kommt, aber man fühlt sich nie bereit. Jetzt bin ich so bereit, wie ich je sein werde», schrieb der 35-jährige Kanadier auf Instagram. «Ich war der glücklichste Mensch, dass ich meinen Traum leben und erfüllen durfte.» Raonic bedankte sich bei Fans, Trainern, Kanada und seiner Familie, die aus Montenegro nach Nordamerika kam.

Der Ende Dezember 35-jährig gewordene Raonic war schon längst nicht mehr auf den Wettkampf-Plätzen zu sehen. Seine letzte Partie bestritt er im vorletzten Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris. Gegen den Deutschen Dominik Koepfer verlor er in der 1. Runde in drei Sätzen.

Raonic, der auf Stufe ATP acht Turniere gewann, hatte vor zehn Jahren die beste Phase seiner Karriere. In Wimbledon erreichte er nach einem Fünf-Satz-Sieg im Halbfinal gegen Roger Federer den Final, in dem er gegen Andy Murray den Kürzeren zog. Dem Schotten unterlag er in jener Saison auch in den Halbfinals des Australian Open und der ATP Finals in London. Das Jahr beendete Raonic als Weltnummer 3, was gleichbedeutend war mit seiner besten Klassierung im Ranking. (nih/sda)

Jashari auch Spieler des Jahres in Belgien
Ardon Jashari erhält als ehemaliger Spieler des FC Brügge eine weitere Auszeichnung. Der Schweizer Mittelfeldspieler ist Belgiens Spieler des Jahres 2025. Im vergangenen Mai, vor seinem Umzug von Brügge zur AC Milan, war Jashari bereits doppelt geehrt worden, und zwar als bester Spieler und bestes Talent für die vergangene Saison. Als Auszeichnung als bester Spieler des letzten Jahres durfte der 23-jährige Innerschweizer den «goldenen Schuh» entgegennehmen.

Die Wahl Jasharis kam völlig überraschend. Als erste Anwärter auf die Auszeichnung hatten zwei seiner einstigen Teamkollegen gegolten, der Grieche Christos Tzolis und der Belgier Hans Vanaken. «Ich werde Belgien und den Verein Brügge nie vergessen, wenn ich diese Trophäe betrachte», sagte Jashari mit der Trophäe in der Hand. «Ich bin sehr stolz, diesen wichtigen Preis erhalten zu haben. Deshalb bedanke ich mich noch einmal bei allen Leuten des FC Brügge. Ohne sie wäre das nie möglich gewesen.» (riz/sda)




Dritter Sieg in Folge fürs Team Tirinzoni
Silvana Tirinzoni und ihr Team beenden die Grand-Slam-Turnier-Serie in Kanada auf bestmögliche Art. Das Quartett erringt beim Event in Steinbach, Manitoba, den dritten Sieg in Folge. Skip Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz setzten sich im Final gegen die einheimische Equipe um Skip Kerri Einarson 6:5 durch und reihten als erstes Team drei Turniersiege bei dieser Veranstaltung aneinander.

«Ich hätte das nie für möglich gehalten, zumal hier ja die weltweit besten zwölf Teams dabei waren», sagte Tirinzoni nach dem neuerlichen Grosserfolg, ihrem siebten bei einem Turnier der Grand-Slam-Serie. (riz/sda)
Andrea Epp-Ellenberger tritt zurück
Andrea Epp-Ellenberger beendet ihre Karriere mit sofortiger Wirkung. Dies gab die 32-jährige Riesenslalom-Spezialistin am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Grund für den Rücktritt sind die zahlreichen Verletzungen, die sich die Nidwaldnerin während ihrer Karriere zugezogen hat.

Epp-Ellenberger bestritt 53 Weltcuprennen, davon 48 im Riesenslalom. Ihre besten Klassierungen in einem Einzel-Wettbewerb fuhr sie in Kronplatz 2019 und Sölden 2020 heraus, als sie jeweils Elfte wurde. An der WM in Are 2019 belegte sie Platz 10. (cpf/sda)


Keller und Kuhn erneut Meister
An den Schweizer Radquer-Meisterschaften in Schneisingen holten Alessandra Keller und Kevin Kuhn jeweils zum vierten Mal den Titel. Derweil sich Mountainbike-Short-Track-Weltmeisterin Keller mit über einer Minute Vorsprung auf Jolanda Neff und Titelverteidigerin Rebekka Estermann durchsetzte, musste der Zürcher Oberländer Kuhn noch auf der Zielgeraden kämpfen. Er gewann drei Sekunden vor Dario Lillo, Loris Rouiller wurde Dritter. (ram/sda)

Ammann darf weiter von Olympia träumen
Gregor Deschwanden punktete in Zakopane beim Weltcup-Springen von der Grossschanze als einziger von vier gestarteten Schweizern. Der Luzerner belegte beim Sieg des Slowenen Anze Lanisek den 17. Rang. Sandro Hauswirth, der die Olympia-Selektionsbedingungen wie Deschwanden erfüllt hat, verpasste den Finaldurchgang ebenso wie Killian Peier und Felix Trunz.

Besser lief es Simon Ammann eine Stufe tiefer beim Kontinentalcup in Sapporo. Der vierfache Olympiasieger, der seine achte Teilnahme an Winterspielen anstrebt, wurde bei den zwei Springen in Japan Vierter und Fünfter. Kommendes Wochenende stehen in Sapporo zwei Weltcup-Springen im Programm, bei welchen sich der Kampf um das letzte Schweizer Olympia-Ticket entscheiden wird. (ram/sda)
Vogel siegt bei Weltcupspringen in Basel
Der Europameister Richard Vogel hat das Weltcupspringen beim CHI Basel gewonnen. Der Deutsche im Sattel von United Touch siegte in der mit 332'000 Euro dotierten Prüfung überlegen.

Als bester Schweizer klassierte sich Martin Fuchs mit Lorde im 4. Rang. Mit diesem Resultat brachte sich der Zürcher zurück ins Geschäft für eine Teilnahme am Weltcupfinal im April in den USA. Mit Gaëtan Joliat erreichte ein zweiter Schweizer das Stechen der sieben Paare. (ram/sda)
Arnet erneut in den Punkten
Skispringerin Sina Arnet klassierte sich auch beim zweiten Weltcup-Springen von der Normalschanze in Ljubno in den Punkten. Nach Rang 19 resultierte am Sonntag der 21. Platz für die Obwaldnerin. Wie tags zuvor siegte die Slowenin Nika Prevc. (ram/sda)
Elvira Öberg doppelt nach
Wie tags zuvor der Italiener Tommaso Giacomel bei den Männern doppelte in Oberhof in der Verfolgung der Biathletinnen auch die Sprint-Siegerin Elvira Öberg gleich nach. Die Schwedin triumphierte vor der Finnin Suvi Minkkinen und Schwester Hanna Öberg. Beste Schweizerin wurde Amy Baserga als 26. (ram/sda)
EM-Bronze im Viererbob für Vogt
Bobpilot Michael Vogt hat wie im Vorjahr die EM-Bronzemedaille im Viererbob gewonnen. Der Schwyzer mit den Anschiebern Dominik Hufschmid, Andreas Haas und Amadou Ndiaye verbesserte sich in St. Moritz im zweiten Lauf von Position 5 auf 3.

Die weiteren Schweizer Viererbobs schafften es ebenfalls in die ersten zehn. Cédric Follador klassierte sich im 7. Rang, Timo Rohner wurde Neunter. Gold (Adam Ammour) und Silber (Johannes Lochner) gingen im Viererbob wie im Vorjahr nach Deutschland. (ram/sda)
Bears gewinnen endlich wieder ein Playoff-Spiel
Die Chicago Bears haben in der NFL erstmals seit 15 Jahren wieder ein Playoff-Spiel gewonnen und sich in einem packenden Duell mit den Green Bay Packers durchgesetzt. Beim 31:27 im Soldier Field von Chicago drehten die Gastgeber die Partie nach einem 3:21-Rückstand.

Noch zu Beginn des Schlussviertels lag Chicago 6:21 hinten. Ein verpasster Extrapunkt und ein vergebenes Field Goal der Packers liessen die Bears um Quarterback Caleb Williams weiter hoffen. Er kam auf 361 Yards Raumgewinn und zwei Touchdown-Pässe. Seine zwei Interceptions spielten am Ende keine Rolle mehr.

Weiter sind auch die Los Angeles Rams nach einem 34:31 gegen die Carolina Panthers. Die favorisierten Kalifornier bekundeten unerwartet viel Mühe. Ein Touchdown erst 38 Sekunden vor Schluss sicherte Los Angeles das Weiterkommen, nachdem die Panthers im Schlussviertel selbst zweimal in Führung gegangen waren. Rams-Quarterback Matthew Stafford kam auf drei Touchdown-Pässe und 304 Yards Raumgewinn. (ram/sda/dpa)
Biathlon-Staffel auf Rang 11
Die Schweizer Biathlon-Staffel der Männer befand sich lange auf dem Weg zu einer absoluten Top-Klassierung. Am Ende resultierte jedoch beim Weltcup im deutschen Oberhof nur der 11. Rang. Sebastian Stalder und Niklas Hartweg sorgten dafür, dass die Schweiz zur Halbzeit von einer Podestplatzierung träumen durfte: Hartweg übergab als Führender an Joscha Burkhalter.

Schlussläufer James Pacal übernahm an Position 8 mit rund einer Minute Rückstand auf das Führungstrio. Die Ziellinie überquerte der Westschweizer, der wie seine drei Teamkollegen eine Strafrunde verhindern konnte, mit gut drei Minuten Rückstand auf Norwegen, das auch die dritte Staffel des Winters gewann. (ram/sda)
Kein Super-G in Zauchensee
Der Super-G der Frauen in Zauchensee ist abgesagt worden. Intensiver Schneefall bis in die Morgenstunden und starker Wind verhinderten die Durchführung. Die Bedingungen liessen sich nicht mit den nötigen Sicherheitsstandards vereinbaren, teilte die FIS am frühen Sonntagmorgen mit. «Das war unmöglich zu bewältigen. Die Sicherheit geht vor», befand OK-Chef Michael Walchhofer.

Ob, wann und wo das Rennen nachgeholt wird, ist noch offen. Vor den Olympischen Spielen stehen noch zwei Super-G im Kalender, am kommenden Sonntag in Tarvisio und am 31. Januar in Crans-Montana. (ram/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Kablan zum FCZ +++ Lausanne verpflichtet spanischen Nachwuchsstürmer
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
Zur Story