Das Schweizer Skicross-Team hat beim Weltcup-Auftakt in Val Thorens den Finalvorstoss sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern verpasst. Die Schwedin Sandra Näslund meldete sich nach fast zweijähriger Absenz gleich mit einem Weltcupsieg zurück. Fanny Smith (Bild) geriet in den Halbfinals in einer Negativkurve etwas zu tief und fand anschliessend keinen Platz mehr, um ins Tor hochzuziehen. Statt in den Infight mit einer Konkurrentin zu gehen, schwang sie ab. Im kleinen Final machte sie es besser und sicherte sich den 5. Schlussrang.
Alex Fiva war zum Auftakt seiner Abschiedssaison für das beste Schweizer Resultat der Männer besorgt. Der 39-Jährige belegte Platz 7. Ryan Regez und Jonas Lenherr waren schon in der Qualifikation ausgeschieden. Es gewann der Italiener Simone Deromedis. (ram/sda)
