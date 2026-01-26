Die Schwyzer Bobpilotin Debora Annen ist zum zweiten Mal nach 2024 Junioren-Weltmeisterin. Die 23-jährige Tochter des mehrfachen Olympia- und WM-Medaillengewinners Martin Annen setzte sich in St. Moritz vor der Deutschen Charlotte Candrix und der Schweizerin Selina Isler durch. Für Isler gab es zudem Silber in der Kategorie U23.
Annen gehört zum Schweizer Olympia-Aufgebot. Die Rennen in Cortina d'Ampezzo finden am 16. (Monobob) und 21. Februar (Zweierbob) statt. (riz/sda)
Annen gehört zum Schweizer Olympia-Aufgebot. Die Rennen in Cortina d'Ampezzo finden am 16. (Monobob) und 21. Februar (Zweierbob) statt. (riz/sda)