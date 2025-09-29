wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Albian Hajdari wechselt zum Kosovo – Nati verliert nächstes Talent

epa11988469 Switzerland&#039;s Albian Hajdari reacts after a friendly soccer match between Switzerland and Luxembourg at the Kybunpark stadium in St. Gallen, Switzerland, 25 March 2025. EPA/ENNIO LEAN ...
Obwohl er schon für die A-Nati spielte, entschied sich Albian Hajdari nun für einen Nationenwechsel.Bild: keystone

Er spielte schon für die Schweiz – Albian Hajdari wechselt zum Kosovo

29.09.2025, 13:0429.09.2025, 13:15

Albian Hajdari spielt in Zukunft wohl nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft. Der 22-jährige Innenverteidiger, der bereits mehrmals im Kader der Nati gestanden und im März gegen Luxemburg sein Debüt fürs A-Nationalteam gefeiert hatte, entschied sich gemäss Blick für einen Nationenwechsel. Demnach werde Hajdari künftig für den Kosovo auflaufen.

Der Wechsel ist möglich, weil der gebürtige Baselbieter lediglich in einem Freundschaftsspiel für die Nati spielte. Erst durch einen Pflichtspieleinsatz wäre er fix an die Schweiz gebunden gewesen. Hajdari war von Trainer Murat Yakin erstmals vor der EM 2024 nominiert worden, rückte nach dem Cupfinal mit Lugano aber nicht mehr ein. In der Nations League im letzten November sass er gegen Serbien und Spanien zweimal nur auf der Bank, ebenso beim Freundschaftsspiel im März gegen Nordirland. Kurz darauf stand er gegen Luxemburg eine Halbzeit lang auf dem Feld. Es wird wohl sein einziger Einsatz für die Schweizer Nati bleiben.

Wer sich gegen die Schweiz entscheidet, muss zahlen: So sollen Toptalente gebunden werden

Hajdari ist das dritte Talent in kürzester Zeit, das sich für einen Nationenwechsel entscheidet. Auch Eman Kospo, der in Zukunft für Bosnien und Herzegowina aufläuft, und Leon Avdullahu wandten sich fussballerisch bereits von der Schweiz ab. Letzterer wird künftig nicht nur im Klub mit Hajdari spielen – beide wechselten im Sommer aus der Super League nach Hoffenheim –, sondern auch im Nationalteam.

Womöglich spielte im Fall des jungen Innenverteidigers auch die Perspektive eine Rolle. Nati-Trainer Yakin nominierte ihn bei den letzten beiden Zusammenzügen nicht, mit Manuel Akanji, Nico Elvedi, aber auch Aurèle Amenda ist die Konkurrenz gross. Im Nationalteam des Kosovos hat er wohl deutlich höhere Einsatzchancen. Schon bei den nächsten beiden WM-Quali-Spielen im Oktober könnte er zum Einsatz kommen. Im November steht das Rückspiel zwischen der Schweiz und dem Kosovo an. (nih)

Dieses Problem müssen der FC Basel und Xherdan Shaqiri in den Griff bekommen
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Rekordspieler der Schweizer Nati
1 / 28
Die Rekordspieler der Schweizer Nati

1905 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel aus. Diese Akteure liefen 75 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 9. September 2025]
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dylan O'Brien im Interview über Therapie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
2
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
5
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
Meistkommentiert
1
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
2
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt
5
Die Schweiz wächst 16 Mal schneller als Deutschland
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Portland und Oregon verklagen Trump nach Ankündigung von Militäreinsatz
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
5
«Das wird Probleme geben»: Blatten VS schwimmt im Spendengeld
Kanadierin holt sensationell Gold – Chabbey verpasst WM-Medaille auf bitterem 4. Rang
Die Schweizer Frauen zeigen in Kigali ein taktisch cleveres WM-Strassenrennen, ohne sich zu belohnen. Elise Chabbey verpasst beim kanadischen Sensationssieg durch Magdeleine Vallieres als Vierte knapp das Podest.
Marlen Reusser ging sechs Tage nach dem Gewinn des WM-Titels im Zeitfahren als Neunte wie alle anderen Topfavoritinnen leer aus. Die Bernerin hatte zu Beginn der Schlussrunde aus der Gruppe mit den Favoritinnen angegriffen, konnte die Spitzen aber nicht mehr einholen. Zuvor schien im Feld kaum eines der Teams der Topfavoritinnen eine klare Taktik zu haben. Niemand war bereit, Führungsarbeit zu übernehmen, weil sonst auch der Rest der Konkurrenz an die Spitze zurückgeführt geworden wäre.
Zur Story