Am 17. Spieltag der Bundesliga spielt Augsburg gegen Union Berlin 1:1. Der Klub von Cédric Zesiger und Fabian Rieder führte dank eines Goals tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bis in die 92. Minute.
Doch dann traf Marin Ljubicic für die Gäste aus Berlin zum Ausgleich. Und das, obwohl Union in Unterzahl agierte: Derrick Köhn war in der 89. Minute vom Platz geschickt worden.
In der Meisterschaft liegt Augsburg nun auf dem 15. Platz, die Abstiegsränge distanziert der Klub um drei Punkte. Union Berlin bleibt hingegen in der Mitte der Liga, im 9. Rang. (hkl/sda)
Wir müssen uns am Ende mit einem Punkt zufrieden geben.— FC Augsburg (@FCAugsburg) January 15, 2026
