Für eigene Zwecke benutzt: Kassier von Fussballverein stiehlt einen sechsstelligen Betrag

Der Kassier des ESC Erstfeld hat einen sechsstelligen Betrag aus der Vereinskasse für eigene Zwecke benutzt. Erst nach anderthalb Jahren ist der Täter aufgeflogen.

173'000 Franken soll der Kassier vom ESC Erstfeld über eineinhalb Jahre für eigene Zwecke verwendet haben. Am 19. November des letzten Jahres sind dem Vereinsvorstand verschiedene Transaktionen aufgefallen, welche nicht zugeordnet werden konnten. Wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung schreibt, benutzte der Kassier das Geld für «persönliche Zwecke».

Der Täter zeigte sich kooperativ und geständig. Er stimmte einer Rückzahlungsvereinbarung zu und verpflichtete sich, das gesamte Geld zurückzuzahlen. Der Kassier wurde von seinem Amt entbunden. Ob eine Strafanzeige eingereicht wird, ist nicht klar.

Ein Informant sagte gegenüber dem «Blick»: «Er hat das Geld für Onlyfans und Pornoseiten hinterzogen.» Ob dies der Wahrheit entspricht, ist unklar. Wie die Zeitung weiter schreibt, war der Kassier als Trainer und Spieler beim Verein aktiv.

Der ESC Erstfeld schreibt in einer öffentlichen Stellungnahme, dass die Vereinsmitglieder an einer ausserordentlichen Generalversammlung informiert wurden. Damit es nicht mehr zu einem ähnlichen Fall kommt, hat der Vorstand verschiedene Massnahmen vorgestellt. «Das Vorgehen des Kassiers war weder für den Vorstand noch für die Revisoren erkennbar», erklärt der Vorstand.

Trotz des Diebstahls sind noch immer alle Ausgaben des Vereins gedeckt. «Der Vereinsbetrieb ist weiterhin gewährleistet und nicht gefährdet», wird vom Verein selbst klargestellt. Die 1. Mannschaft des ESC Erstfeld spielt momentan in der 3. Liga. Der Vorstand werde sich wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht weiter zu dieser Angelegenheit äussern. (riz)