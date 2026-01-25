Die Schweizer Biathletinnen sind für die Olympischen Spiele bereit. Im letzten Wettkampf vor dem Saison-Höhepunkt wurde Amy Baserga im Einzelrennen mit Massenstart über 12,5 km Neunte, Aita Gasparin lief auf den 15., Lena Häcki-Gross auf den 18. Platz. Die Schwyzerin bestätigte damit trotz drei Schiessfehlern ihre bisherigen starken Saisonleistungen, Gasparin und Häcki-Gross ihren Formanstieg an diesem Wochenende in Nove Mesto. Die beiden Routiniers waren für Olympia selektioniert worden, obwohl sie die geforderten Resultate (noch) nicht erreicht hatten. Baserga überzeugte beim ersten Saisonsieg der Französin Julia Simon auch in der Loipe mit der zehntbesten Laufzeit. Auf den ersten fünf Plätzen klassierten sich vier Französinnen.
Auch bei den Männern triumphierte mit Eric Perrot ein Franzose. Joscha Burkhalter, der einzige Schweizer im 30er-Feld beim Massenstart enttäuschte mit vier Schiessfehlern und dem 22. Platz. (nih/sda)
Auch bei den Männern triumphierte mit Eric Perrot ein Franzose. Joscha Burkhalter, der einzige Schweizer im 30er-Feld beim Massenstart enttäuschte mit vier Schiessfehlern und dem 22. Platz. (nih/sda)