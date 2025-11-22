Aarau gibt die Tabellenführung in der 14. Runde der Challenge League ab. Der bisherige Leader unterliegt vor Heimpublikum überraschend Stade Nyonnais mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte mit Ablauf der regulären Spielzeit Leorat Bega mittels Penalty. Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der komfortable Vorsprung der Aarauer weg. Dank des besseren Torverhältnisses übernimmt Vaduz die Tabellenführung vor den punktgleichen Aarauern.
Vaduz hatte am Freitag dank einem Last-Minute-Treffer gegen Schlusslicht Bellinzona zum sechsten Mal in Serie gewonnen. (riz/sda)
