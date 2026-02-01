Dänemark krönt sich im eigenen Land zum Handball-Europameister. Im Final in Herning wird Deutschland 34:27 bezwungen. Dänemarks Männer sind viermal in Folge Weltmeister geworden und haben 2024 in Paris auch Olympia-Gold gewonnen, an einer EM triumphierten sie jedoch letztmals vor 14 Jahren. Nun folgte die dritte EM-Goldmedaille nach 2008 und 2012.
So deutlich wie es das Resultat vermuten lässt, war der Spielverlauf nicht. Beim Stand von 29:27 hatte auch noch Deutschland auf Gold hoffen dürfen, ehe die Mannschaft mit dem isländischem Trainer Alfred Gislason noch fünf Treffer in Serie kassierte. Bereits im Olympia-Final 2024 hatte Deutschland am Ende klar verloren (26:39). (abu/sda)
