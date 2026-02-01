wechselnd bewölkt
Dänemark ist Handball-Europameister zuhause +++ Van der Poel schreibt Rad-Geschichte

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
01.02.2026, 20:0001.02.2026, 20:00
Dänemark triumphiert bei der Heim-EM
Dänemark krönt sich im eigenen Land zum Handball-Europameister. Im Final in Herning wird Deutschland 34:27 bezwungen. Dänemarks Männer sind viermal in Folge Weltmeister geworden und haben 2024 in Paris auch Olympia-Gold gewonnen, an einer EM triumphierten sie jedoch letztmals vor 14 Jahren. Nun folgte die dritte EM-Goldmedaille nach 2008 und 2012.

So deutlich wie es das Resultat vermuten lässt, war der Spielverlauf nicht. Beim Stand von 29:27 hatte auch noch Deutschland auf Gold hoffen dürfen, ehe die Mannschaft mit dem isländischem Trainer Alfred Gislason noch fünf Treffer in Serie kassierte. Bereits im Olympia-Final 2024 hatte Deutschland am Ende klar verloren (26:39). (abu/sda)

La Chaux-de-Fonds gewinnt den letzten Cupfinal
Der HC La Chaux-de-Fonds gewinnt im eigenen Stadion 5:4 n.V. gegen Sierre den Cupfinal im Schweizer Eishockey. Vor 5225 Zuschauern (ausverkauft) avancierte Anthony Huguenin zum Matchwinner. Der 34-Jährige traf in der 7. Minute der Overtime, nachdem er zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sein Team mit dem Ausgleich zum 4:4 bereits in die Verlängerung geschossen hatte.

Dem Team aus dem Neuenburger Jura gelang im Schweizer Cup die erfolgreiche Titelverteidigung. Die zweite Cup-Trophäe dürfte die letzte dieser Art sein, denn der Cup im Schweizer Eishockey wird eingestellt. Bereits seit der Saison 2021/22 spielen nur noch die B-Teams und tieferklassige Mannschaften bei diesem Event. (abu/sda)


Domen Prevc unantastbar
Domen Prevc flog auch beim zweiten Weltcupspringen in Willingen der Konkurrenz davon. Der Slowene, der am vergangenen Wochenende Skiflug-Weltmeister wurde und über die Neujahrstage an der Vierschanzentournee dominiert hatte, feierte den vierten Weltcup-Serie.

Die Schweizer Trio mit den Routiniers Gregor Deschwanden, Killian Peier und Simon Ammann musste am Sonntag eine Schlappe einstecken. Keiner erreichte den Finaldurchgang. Sandro Hauswirth und Felix Trunz, die Deschwanden an die Olympischen Spiele begleiten werden, waren nicht nach Willingen gereist. (abu/sda)


Die Bahnvierer eröffnen die EM mit Schweizer Rekorden
Das Schweizer Nationalteam überzeugt am ersten Tag der Bahnrad-EM im türkischen Konya. Im Scratch gewinnt Aline Seitz die Silbermedaille, in der Qualifikation zur Mannschaftsverfolgung verbessern die Frauen, wie auch die Männer, den Schweizer Rekord.

Die Steigerung fiel in beiden Fällen deutlich aus. So legte das Quartett mit Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti und Annika Liehner die 4000 m in 4:15,003 Minuten zurück und war damit um knapp 2,8 Sekunden schneller als im vergangenen Frühling an gleicher Stätte.

Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner und Alex Vogel wurden in 3:46,699 Minuten gestoppt. Das Ensemble unterbot die bisherige, an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio aufgestellte Bestmarke um gut 2,4 Sekunden. (abu/sda)

Van der Poel ist Rekord-Weltmeister
Mathieu van der Poel hat Radsport-Geschichte geschrieben und sich zum Rekordweltmeister im Rad Quer gekrönt. Der grosse Favorit aus den Niederlanden gewann in Hulst mit grossem Vorsprung vor seinem Landsmann Tibor Del Grosso sowie dem Belgier Thibau Nys. Damit sicherte er sich seinen achten WM-Titel.

Der Schweizer Meister Kevin Kuhn zeigte in Hulst eine gute Leistung und verpasste die Top Ten als Elfter um lediglich neun Sekunden. Es handelt sich um das zweitbeste WM-Resultat des 27-jährigen Zürcher Oberländers in der Elite-Kategorie. (abu/sda/dpa)
Natasa Bokal mit 58 Jahren gestorben
Die frühere Slalom-WM-Zweite Natasa Bokal ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Das gab der slowenische Skiverband am Wochenende bekannt.

Die einstige Technikspezialistin hatte in den vergangenen Jahren in slowenischen Medien offen über eine wiederaufgetretene Krebserkrankung gesprochen. Bei der WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm gewann sie hinter Vreni Schneider im Slalom Silber. Kurz zuvor hatte Natasa Bokal im Kranjska-Gora-Slalom ihren einzigen Weltcupsieg geholt. (abu/sda/apa)


Mauro Schmid fährt auf Rang 4
Mauro Schmid kann seinen Sieg aus dem Vorjahr beim Cadel Evans Great Ocean Road Race unweit von Melbourne nicht wiederholen. Beim Rennen, das zur World Tour zählt, fährt der Zürcher am Sonntag auf Rang 4.

Bei der Sprintankunft setzte sich der Däne Tobias Andresen durch. Joel Suter, neben Schmid der zweite Schweizer am Start, musste die Fahrt über gut 182 km vorzeitig abbrechen. (sda)


Werder Bremen entlässt Trainer Steffen
Werder Bremen hat sich nach nur sieben Monaten von Trainer Horst Steffen getrennt. Der Tabellen-15. der deutschen Bundesliga reagierte damit auf die Negativserie von zehn Spielen ohne Sieg. Nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt.

Als Interimslösung werden vorerst die beiden Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Gross (nicht der Schweizer Christian Gross) einspringen. (abu/sda/dpa)


Granit Xhaka fehlt Sunderland weiterhin
Granit Xhaka fehlt Sunderland in der englischen Premier League weiterhin. Wie der Aufsteiger am Samstag mitteilte, würde die Lage in einer Woche neu beurteilt. Headcoach Régis Le Bris liess vor dem Heimspiel am Montag gegen Burnley verlauten, dass es dem Captain des Schweizer Nationalteams gut gehe, er aber noch nicht bereit für eine Rückkehr auf den Platz sei. Insgesamt geht der Franzose davon aus, dass er noch rund drei Wochen auf einen seiner wichtigsten Spieler wird verzichten müssen.

Xhaka hatte sich Mitte Januar gegen Crystal Palace eine Knöchelverletzung zugezogen, die ihn seither zum Zuschauen zwingt. Damit wird er wohl auch das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Arsenal verpassen. Am kommenden Wochenende reist Sunderland zum Leader. (abu/sda)

Houston und Capela weiter im Flow
Houston feiert in der Nacht auf Sonntag den siebten Sieg in den letzten neun Spielen. Der Genfer Clint Capela und die Rockets setzen sich zu Hause mit 111:107 gegen Dallas durch.

Amen Thompson führte Houston zum Sieg. Der Flügelspieler erzielte 21 Punkte, 9 Assists und 8 Rebounds, während der türkische Center Alperen Sengün 14 Punkte und 14 Rebounds verbuchte. Capela kam seinerseits auf 6 Punkte und 4 Rebounds in 13 Minuten auf dem Parkett. (abu/sda)
Thuns Heule fällt für rund drei Wochen aus
Der FC Thun muss voraussichtlich rund drei Wochen auf Michael Heule verzichten. Wegen einer muskulären Verletzung fällt der Aussenverteidiger aus, wie der Klub am Sonntagmorgen mitteilte. Heule verletzte sich demnach im Bereich der linken Hüfte. (abu/sda)


Die SCL Tigers nehmen am Spengler Cup teil
Was watson-Eismeister Klaus Zaugg längst angekündigt hat, ist nun bestätigt: Die SCL Tigers werden im Dezember 2026 am Spengler Cup teilnehmen. Es ist die erste Teilnahme am Davoser Traditionsturnier für die Emmentaler. Die Tigers beerben damit Fribourg-Gottéron als zweiten Schweizer Teilnehmer am Spengler Cup. Die Freiburger hatten das Turnier 2024 gewonnen, nach zwei Teilnahmen in Folge aber auf weitere Partizipationen verzichtet. (abu)
Ammann springt erneut in die Punkte
Simon Ammann klassiert sich beim Weltcup-Springen in Willingen zum zweiten Mal in Folge in den Punkten – etwas, das dem Toggenburger in dieser Saison noch nie gelungen ist.

Der nicht für die Olympischen Spiele selektionierte Ammann sprang in Nordhessen auf Platz 26, nachdem er Mitte Januar beim zweiten Springen in Sapporo Rang 23 belegt hatte. Ammann war der einzige Schweizer im Final-Durchgang der besten 30 Springer. Gregor Deschwanden verpasste diesen als 31. knapp. Felix Trunz und Sandro Hauswirth liessen die letzte Weltcup-Station vor den Olympischen Spielen aus. (abu/sda)


Neff an der Radquer-WM auf Platz 6
Jolanda Neff ist an den Radquer-Weltmeisterschaften im niederländischen Hulst wie schon bei ihrer Premiere vor sieben Jahren in Dänemark auf Platz 6 gefahren. Die Mountainbike-Olympiasiegerin von Tokio war von Beginn weg vorne dabei und lange Teil jener fünf- bis sechsköpfigen Gruppe, welche um den Gewinn der Bronzemedaille kämpfte.

In der sechsten und letzten Runde vermochte sich die Niederländerin Puck Pieterse aus dieser Gruppe zu lösen. Die Mountainbike-Weltmeisterin des Jahres 2024 landete hinter ihren Landsfrauen Lucinda Brand und Ceylin del Carmen Alvarado auf Platz 3. Die Differenz zwischen Neff und dem Podest belief sich auf lediglich elf Sekunden. (abu/sda)
Schweizer treffen in WM-Qualifikation auf Italien
Die Schweizer Handballer treffen in der letzten Qualifikationsrunde für die WM-Endrunde 2027 in Deutschland auf Italien. Dies ergab die Auslosung in Herning, bei der die SHV-Auswahl im ersten Topf gesetzt war.

Die Schweizer Bilanz gegen die Südeuropäer ist mit 17 Siegen, fünf Niederlagen und drei Unentschieden klar positiv. Allerdings haben auch die Italiener in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt. Sie waren sowohl an der WM 2025 (16.) als auch an der diesjährigen EM (18.) dabei. An der letztjährigen WM trafen die beiden Teams letztmals aufeinander – die Schweizer gewannen 33:25. (abu/sda)


Schlussetappe und Gesamtwertung an Jan Christen
Der Schweizer Jan Christen gewann die fünfte und letzte Etappe der AlUla Tour, einer Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie. Mit seinem sechsten Profisieg sicherte sich der 21-jährige Aargauer vom Team UAE Emirates auch die Gesamtwertung.

Christen kam nach 164 km solo ins Ziel und distanzierte im letzten Teilstück der Rundfahrt durch Saudi-Arabien den Südafrikaner Byron Munton um elf Sekunden und eine Gruppe um seinen spanischen Teamkollegen Igor Arrieta um etwas mehr als eine halbe Minute.

Im Gesamtklassement machte Christen einen Sprung von Rang 14 an die Spitze. Am Ende lag er 15 Sekunden vor dem Kolumbianer Sergio Higuita und feierte zum ersten Mal in seiner Karriere den Gewinn einer Gesamtwertung. (abu/sda)
