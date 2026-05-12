Viereinhalb Wochen vor dem WM-Auftaktspiel von Curaçao gegen Deutschland kehrt der Niederländer Dick Advocaat auf seinen Posten als Nationaltrainer der Karibikinsel zurück. Dies bestätigte der Fussballverband von Curaçao der Nachrichtenagentur AFP.
Advocaat hatte sich Anfang Jahr zurückgezogen, um sich um seine kranke Tochter kümmern zu können. Der Tochter scheint es nun aber wieder etwas besser zu gehen. Teile der Mannschaft hatten daher in der vergangenen Woche beim Verband darum gebeten, die 78-jährige Trainer-Ikone zurückzuholen. Advocaats kurzzeitiger Nachfolger und Landsmann Fred Rutten hatte wegen der Diskussionen am Montag um eine Auflösung seines Vertrages gebeten. (riz/sda/dpa)
Advocaat hatte sich Anfang Jahr zurückgezogen, um sich um seine kranke Tochter kümmern zu können. Der Tochter scheint es nun aber wieder etwas besser zu gehen. Teile der Mannschaft hatten daher in der vergangenen Woche beim Verband darum gebeten, die 78-jährige Trainer-Ikone zurückzuholen. Advocaats kurzzeitiger Nachfolger und Landsmann Fred Rutten hatte wegen der Diskussionen am Montag um eine Auflösung seines Vertrages gebeten. (riz/sda/dpa)