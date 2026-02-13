Der FC Luzern findet mit Dominic Urech einen neuen Geschäftsführer. Der 45-Jährige tritt am 1. Juni die Stelle an, die seit dem letzten September vakant war.
Der gebürtige Luzerner Urech arbeitet für einen Technologiekonzern im Bereich Marketing und Verkauf und ist seit 25 Jahren im Fussball tätig. Er wird zusammen mit Sportchef Remo Meyer die Geschäftsleitung bilden. (abu/sda)
