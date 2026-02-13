verpasst den Viertelfinal-Einzug amdeutlich. Der 40-jährige Lausanner bleibt gegen topgesetzten Australierüber weite Strecken chancenlos, in 71 Minuten unterliegt er mitIn seinem ersten Servicegame wehrte zwei Breakbälle noch ab, im zweiten nicht mehr. Zwar gelang ihm im ersten Satz das Rebreak zum 4:4, gleich im Gegenzug nahm ihm De Minaur den Aufschlag aber erneut ab. Im zweiten Satz zog der Australier mit zwei Breaks zum 4:1 uneinholbar davon und stellte seine Saisonbilanz mit dem ersten Matchball auf acht Siege aus zehn Spielen.Zwar verpasste es Wawrinka, in Rotterdam zum ersten Mal seit 2023 in die Viertelfinals einzuziehen. Indem er zum fünften Mal in dieser Saison die Startrunde eines ATP-Turniers überstand und seine Bilanz aus dem Vorjahr bereits im Februar übertraf, hat der Rotterdam-Sieger von 2015 intakte Chancen, bereits nächste Woche in die Top 100 der Welt zurückzukehren. Aktuell liegt Wawrinka auf Platz 106. Nach aktuellem Stand führten die Punkte von Rotterdam den ehemaligen Weltranglisten-Dritten auf den 98. Platz. (riz/sda)