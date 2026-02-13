wechselnd bewölkt
Sportnews-Ticker: Dominic Urech wird Geschäftsführer beim FC Luzern

Sport-News

Der FC Luzern hat einen neuen Geschäftsführer +++ Eine Packung für den FC Barcelona

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
13.02.2026, 16:5813.02.2026, 16:58
Dominic Urech wird Geschäftsführer des FC Luzern
Der FC Luzern findet mit Dominic Urech einen neuen Geschäftsführer. Der 45-Jährige tritt am 1. Juni die Stelle an, die seit dem letzten September vakant war.

Der gebürtige Luzerner Urech arbeitet für einen Technologiekonzern im Bereich Marketing und Verkauf und ist seit 25 Jahren im Fussball tätig. Er wird zusammen mit Sportchef Remo Meyer die Geschäftsleitung bilden. (abu/sda)

Eine Packung für den FC Barcelona
Der FC Barcelona hat mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Titelchance weniger. Die Katalanen kassierten am Donnerstagabend im Hinspiel des Cup-Halbfinals bei Atlético Madrid eine 0:4-Packung.

Ein Eigentor des in der Schlussphase zudem mit Rot vom Platz gestellten Eric Garcia leitete das Unheil in der 6. Minute ein. In der ersten Halbzeit trafen auch noch Antoine Griezmann, Ademola Lookman und Julian Alvarez.

Der Leader der spanischen Meisterschaft schonte keine Kräfte. Mit Raphinha und Pedri stehen jedoch seit einigen Partien zwei Leistungsträger auf der Verletztenliste. Das Rückspiel findet am 3. März statt. (riz/sda)
De Minaur zu stark für Wawrinka
Stan Wawrinka verpasst den Viertelfinal-Einzug am ATP-500-Turnier in Rotterdam deutlich. Der 40-jährige Lausanner bleibt gegen topgesetzten Australier Alex de Minaur (ATP 8) über weite Strecken chancenlos, in 71 Minuten unterliegt er mit 4:6, 2:6.

In seinem ersten Servicegame wehrte zwei Breakbälle noch ab, im zweiten nicht mehr. Zwar gelang ihm im ersten Satz das Rebreak zum 4:4, gleich im Gegenzug nahm ihm De Minaur den Aufschlag aber erneut ab. Im zweiten Satz zog der Australier mit zwei Breaks zum 4:1 uneinholbar davon und stellte seine Saisonbilanz mit dem ersten Matchball auf acht Siege aus zehn Spielen.

Zwar verpasste es Wawrinka, in Rotterdam zum ersten Mal seit 2023 in die Viertelfinals einzuziehen. Indem er zum fünften Mal in dieser Saison die Startrunde eines ATP-Turniers überstand und seine Bilanz aus dem Vorjahr bereits im Februar übertraf, hat der Rotterdam-Sieger von 2015 intakte Chancen, bereits nächste Woche in die Top 100 der Welt zurückzukehren. Aktuell liegt Wawrinka auf Platz 106. Nach aktuellem Stand führten die Punkte von Rotterdam den ehemaligen Weltranglisten-Dritten auf den 98. Platz. (riz/sda)
Schweiz im Davis Cup in Brasilien
Das Schweizer Davis-Cup-Team kämpft nach dem 4:0-Heimsieg über Tunesien vom 18. bis 20. September in Brasilien um den Wiederaufstieg in die Weltgruppe. Brasilien verlor im Februar in der Weltgruppe in Kanada. In dieser Begegnung in Vancouver bestritten Joao Lucas Reis da Silva (ATP 291), Gustavo Heide (ATP 257) und Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 289) die Einzel. Im Doppel spielten Orlando Luz und Rafael Matos. Brasilien verfügt mit Joao Fonseca (ATP 33) und Thiago Seyboth Wild (ATP 197) aber auch über zwei Top-200-Spieler. (ram/sda)
Tuchel verlängert in England
Der Deutsche Thomas Tuchel (52) verlängert den Vertrag als Trainer der englischen Fussball-Nationalmannschaft bis nach der Heim-EM 2028 in England, Schottland, Irland und Wales. Das gab der englische Fussballverband FA bekannt.

Tuchels ursprünglicher Vertrag wäre nach der WM in Nordamerika im Sommer ausgelaufen. England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama. (nih/sda)
Revanche der Clippers
Einen Tag nach dem 95:102 in Houston gewinnen die Los Angeles Clippers mit Yanic Niederhäuser das zweite Duell gegen die Houston Rockets mit Clint Capela mit 105:102. Punkte, nämlich deren drei, gelang von den beiden Schweizern nur Capela. Capela erhielt gut 16 Minuten Spielzeit; Niederhäuser gut zehn Minuten.

Die Vollrunde in der NBA in der Nacht auf Donnerstag war die letzte vor dem All-Star-Wochenende in Los Angeles. Am Gala-Weekend in seiner Heimarena wird auch Niederhäuser eine Rolle spielen – als Teilnehmer am Turnier der aufstrebenden Stars («Rising Stars»). Dort ebenfalls mit von der Partie ist Kyshawn George von den Washington Wizards - der junge Schweizer, der seit dieser Saison für Kanada spielt. (nih/sda)
Erste Heimniederlage von Sunderland
Sunderland kassiert die erste Heimniederlage in dieser Premier-League-Saison. Ohne den weiterhin verletzten Granit Xhaka unterlag der Aufsteiger dem FC Liverpool in der 26. Runde mit 0:1. Verteidiger Virgil van Dijk traf in der 61. Minute nach einem Eckball von Mohamed Salah zum Sieg.

Durch die Niederlage rutschte das erstaunlich starke Team in die untere Tabellenhälfte auf Platz 11 ab. Liverpool liegt auf Rang 6. (abu/sda)
Bayern München letzter Halbfinalist
Bayern München stösst als letztes Team in den Halbfinal des DFB-Pokals vor. Die Münchner setzen sich daheim gegen Leipzig mit 2:0 durch.

Ein Doppelschlag von Bayern München Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für den Unterschied. Zuerst traf Harry Kane in der 64. Minute vom Penaltypunkt, bevor drei Minuten später Luis Diaz einen starken Pass von Michael Olise zum 2:0 verwertete. Die zuvor ebenbürtigen Leipziger konnten auf diesen Rückschlag nicht reagieren. Neben Bayern München stehen auch Stuttgart, Leverkusen und Freiburg im Halbfinal. (abu/sda)

Werro erneut mit Schweizer Rekord
Audrey Werro ist bereits früh in bestechender Form. Die 21-jährige Freiburgerin lief beim Hallenmeeting in Belgrad über 800 m im Alleingang 1:57,27 Minuten und verbesserte ihren am 1. Februar erzielten Schweizer Rekord um 22 Hundertstel. In diesem Jahr war weltweit noch keine Läuferin schneller. Das sind vielversprechende Aussichten für die Hallen-Weltmeisterschaften vom 20. bis 22. März in Torun. (abu/sda)


Wingerli fällt sechs bis acht Wochen aus
Andreas Wingerli steht dem EV Zug voraussichtlich sechs bis acht Wochen nicht zur Verfügung, wie die Zentralschweizer bekannt gaben. Der polyvalente schwedische Stürmer leidet an einer Unterkörperverletzung. Der EVZ hat mit dem Schweden Jakob Lilja bereits einen weiteren Ausländer verpflichtet.

Wingerli kam in der laufenden Meisterschaft in 45 Partien auf 11 Tore und 13 Assists. Die Zuger liegen in der National League auf dem 8. Tabellenplatz und dürften die direkte Playoff-Qualifikation (Top 6) verpassen. Die Regular Season endet am 9. März, drei Tage später starten die Play-In. Die Viertelfinals beginnen am 20. März. (abu/sda)

Wawrinka gewinnt ein Generationenduell
Stan Wawrinka gelingt der Auftakt ins ATP-500-Turnier in Rotterdam. Der Waadtländer schlägt den Niederländer Thijs Boogaard in zwei Sätzen 6:3, 6:4.

Ursprünglich hätte Wawrinka gegen den Australier Aleksandar Vukic antreten sollen, dieser zog sich aber kurzfristig zurück. Vukics Pech war Thijs Boogaards Glück. Der 17-jährige Niederländer, der jenseits der Top 1000 in der Weltrangliste klassiert ist, kam gegen den Schweizer Routinier zu seinem Debüt auf der ATP-Tour.

Wawrinka, der das Turnier in Rotterdam 2015 gewinnen konnte, nahm dem Debütanten pro Satz je einmal den Service ab und verwertete nach 83 Minuten seinen ersten Matchball. In der zweiten Runde bekommt es Wawrinka mit dem topgesetzten Alex De Minaur zu tun. (riz/sda)
Marseille-Trainer De Zerbi muss gehen
Marseille und sein Trainer Roberto De Zerbi haben ihre Zusammenarbeit beendet, wie der Ligue-1-Klub mitteilte. Die Ankündigung erfolgte zwei Tage nach der klaren Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:5).

Der 46-jährige Italiener war im Juni 2024 für drei Saisons zum Trainer von Marseille ernannt worden und schloss die Meisterschaft im Sommer 2025 auf Platz 2 ab. Ende Januar allerdings schied der Klub mit einer 0:3-Niederlage in Brügge aus der Champions League aus. Marseille liegt derzeit auf Platz 4 der Ligue 1, 12 Punkte hinter PSG. (riz/sda/afp)
