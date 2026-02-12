wechselnd bewölkt
Olympia 2026: Kanada lässt Tschechien keine Chance

Canada&#039;s Macklin Celebrini celebrates after scoring his sides first goal during a preliminary round match of men&#039;s ice hockey between Czech Republic and Canada at the 2026 Winter Olympics, i ...
Macklin Cellebrini jubelt nach seinem ersten Treffer.Bild: keystone

Kanada schiesst sich für die Schweiz warm und lässt Tschechien keine Chance

12.02.2026, 19:1712.02.2026, 19:24

Gruppe A

Tschechien – Kanada 0:5

Das Starensemble von Kanada untermauert in seinem ersten Spiel am olympischen Turnier seine Favoritenrolle. Die Nordamerikaner bezwingen Tschechien 5:0.

Den ersten Treffer der Kanadier erzielte mit Macklin Celebrini der jüngste Spieler im Team: Der 19-Jährige traf 5,7 Sekunden vor der ersten Pause mit einem Ablenker. In den folgenden zwei Dritteln erzielten die Nordamerikaner je zwei Tore.

Connor McDavid, der aktuelle Topskorer in der NHL, liess sich drei Assists gutschreiben. Goalie Jordan Binnington feierte dank 26 Paraden einen Shutout und trotzte damit den Kritikern - seine Abwehrquote in der Liga in dieser Saison beträgt bisher nur 86,4 Prozent. Die Kanadier sind am Freitag der nächste Gegner der Schweiz.

Canada&#039;s goaltender Jordan Binnington in action, during the men&#039;s group A preliminary round game between Czech Republic and Canada at the 2026 Olympic Winter Games in Milan Santagiulia Ice H ...
Jordan Binnington liess gegen Tschechien keinen Gegentreffer zu.Bild: keystone

Die Tabelle:

Der komplette Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Mailand 2026
