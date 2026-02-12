Macklin Cellebrini jubelt nach seinem ersten Treffer. Bild: keystone

Kanada schiesst sich für die Schweiz warm und lässt Tschechien keine Chance

Gruppe A

Tschechien – Kanada 0:5

Das Starensemble von Kanada untermauert in seinem ersten Spiel am olympischen Turnier seine Favoritenrolle. Die Nordamerikaner bezwingen Tschechien 5:0.

Den ersten Treffer der Kanadier erzielte mit Macklin Celebrini der jüngste Spieler im Team: Der 19-Jährige traf 5,7 Sekunden vor der ersten Pause mit einem Ablenker. In den folgenden zwei Dritteln erzielten die Nordamerikaner je zwei Tore.

Connor McDavid, der aktuelle Topskorer in der NHL, liess sich drei Assists gutschreiben. Goalie Jordan Binnington feierte dank 26 Paraden einen Shutout und trotzte damit den Kritikern - seine Abwehrquote in der Liga in dieser Saison beträgt bisher nur 86,4 Prozent. Die Kanadier sind am Freitag der nächste Gegner der Schweiz.

Jordan Binnington liess gegen Tschechien keinen Gegentreffer zu. Bild: keystone

Die Tabelle:

(riz/sda)