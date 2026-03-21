Simon Ehammer begann den zweiten Wettkampf-Tag im Siebenkampf an der Hallen-WM in Torun mit einem Paukenschlag. In 7,52 Sekunden lief er über die 60 m Hürden so schnell wie noch nie ein Siebenkämpfer.
Wie hoch seine persönliche Bestleistung einzustufen ist, lässt sich an der Punktzahl ablesen. 7,52 Sekunden ergeben 1106 Punkte und sind somit wertvoller als der Weitsprung mit 8,15 m (1099). Mit diesem Lauf hat sich Ehammer wohl Gold gesichert, sofern er im Stabhochsprung ohne Nuller durchkommt. Der Vorsprung auf Kyle Garland aus den USA ist auf 214 Zähler angewachsen. (abu/sda)
Wie hoch seine persönliche Bestleistung einzustufen ist, lässt sich an der Punktzahl ablesen. 7,52 Sekunden ergeben 1106 Punkte und sind somit wertvoller als der Weitsprung mit 8,15 m (1099). Mit diesem Lauf hat sich Ehammer wohl Gold gesichert, sofern er im Stabhochsprung ohne Nuller durchkommt. Der Vorsprung auf Kyle Garland aus den USA ist auf 214 Zähler angewachsen. (abu/sda)