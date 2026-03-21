nimmt an derden zweiten Tag als Leader im Siebenkampf in Angriff. Der Appenzeller führt mit dem Zwischentotal von, der Vorsprung auf Hauptkonkurrent Kyle Garland aus den USA ist nach dem Kugelstossen und dem Hochsprung allerdings auf 38 Punkte geschrumpft. Ehammer dürfte jedoch am zweiten Tag mit dem Hürdensprint, dem Stabhochsprung und dem 1000-m-Lauf leichte Vorteile haben.14,87 m im Kugelstossen und 2,02 m im Hochsprung waren in Ordnung, aber keine persönliche Top-Leistungen wie zuvor am Vormittag im 60-m-Lauf (6,69) und im Weitsprung (8,15). Ehammer, der zum zweiten Mal nach 2024 Hallen-Weltmeister im Siebenkampf werden will, hat auch den Schweizer Rekord von 6506 Punkten im Visier, den er vor einem Jahr anlässlich der EM in Apeldoorn aufgestellt hat. Dieses Vorhaben dürfte gelingen, der Vorsprung nach (riz/sda)