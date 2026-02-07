Fried pickles & Ranch Dressing! Und andere Snacks für den perfekten Super-Bowl-Genuss Bild: Shutterstock

Nein, Oliver, American Football ist nicht bloss «Rugby für Weicheier». Aber übers Spiel musst du gar nicht Bescheid wissen. Wir wollen ja nur ein paar feine Snack-Rezepte, okay?

«Hey Baroni, kannst du nicht ein paar Rezepte für den Super Bowl machen?», höre ich aus der Ecke rufen, wo unsere Sportredaktion sitzt.



«Öh ... wann ist denn Super Bowl?



«Am Sonntag!»

«SERIOUSLY?»

«Ja, und kannst du Fried Pickles erwähnen, bitte?»

«Alright, dann machen wir mal!»

Grundsätzlich sicher mal Chips & Salsa, oder?

Und zwar Tortilla Chips, Babe! Wir wollen hier Chips, die man dippen kann, weswegen die klassischen Schweizer Pommes-Chips suboptimal sind. Nein, Tortilla Chips ist hier das Stichwort. Dabei sollte man darauf achten, dass diese nicht allzu sehr gesalzen oder gewürzt sind, denn eigentlich will man den Geschmack des Dips zum Zuge kommen lassen ... aber, hey, anything goes!

Und demnach also ein paar Salsas und Dips, nö?

Genau. Dazu bräuchte man das eine oder andere Dip-Rezept. Aber erst mal das hier:

Double Dipping – ein kleiner Knigge: Double dipping (= doppelt tunken) bedeutet, einen bereits angebissenen Tortilla-Chip nochmals in den Dip zu tunken. Gewisse Salsas sind eher wässrig und gewisse Chips eher grosszügig dimensioniert, weshalb zwei Mal tunken natürlich wäre. Nun, in der Vor-Covid-Ära galt die folgende Regel:

– Im engsten Familienkreis (oder zu zweit mit dem Schätzli) ist Double Dipping erlaubt.

– Ansonsten (beim Firmenapéro, beim Fussball Gucken mit Freunden etc.) gilt es als unhöflich und ist zu unterlassen.

Und seit Corona sollte man's wohl eh sein lassen. Just to be on the safe side.



Zurück zu den Dips. Klar, ihr könnt euch vom Grossverteiler den üblichen «Chunky Salsa mild» aus dem Gläschen kaufen. Ansonsten (oder obendrauf dazu) schlage ich für den Sonntag folgendes vor:

Guacamole Gringo

Es gibt hunderte Varianten der guten alten Guacamole. Die hier ist meine (die ich immerhin direkt aus Mexiko bekam).

Zutaten:

2-3 reife Avocados (die kleinere Hass-Variante, nicht die riesengrossen Dinger – die enthalten oft etwas zu viel Flüssigkeit)

½ kleine rote Zwiebel oder die entsprechende Menge Frühlingszwiebel fein geschnitten

1-2 rote Chilis (je nach Vorliebe Jalapeños, Habaneros, Serranos usw.), fein geschnitten

ein kleiner Bund Koriander, grob gehackt

frischer Limettensaft

Salz

Zubereitung:

Avocados schälen, entkernen und in eine genügend grosse Schüssel geben. Mit einer Gabel etwas zermanschen. Nein, nicht pürieren; die Guacamole soll durchaus chunky werden.

Zwiebel, Chilis, Koriander beigeben. Saft einer Limette (mehr oder weniger – nach Geschmack) dazu geben, ein wenig Salz auch

Vorsichtig untermischen. Fertig!

Chile con queso

Eine Droge. Weil sowas von g... obwohl eigentlich benötigt man hierfür jenen unsäglichen amerikanischen Velveeta-Schmelzkäse, der eigentlich gar kein Käse ist. Aber wir machen es hier mit frisch geriebenem Käse. Und fangen mit einer Roux an. Vamos!

Zutaten:

1 EL Butter

½ kleine Zwiebel, fein geschnitten

1-2 Serrano Chilis, entkernt und fein geschnitten

1 Jalapeño, entkernt und fein geschnitten

2 Knoblauchzehen, gehackt

1-2 EL Mehl

1,25 dl Milch

300 frisch geriebener Käse (z.B. eine Kombination von Cheddar und mildem Tilsiter)

4 EL gehackter Koriander

2 Cherry-Tomaten, gewürfelt

80g Sauerrahm

etwas gemahlener Kreuzkümmel

Zubereitung:

Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und die Zwiebeln und Chilis darin ca. 5 Minuten anschwitzen bis die Zwiebeln durchsichtig sind. Knoblauch dazugeben und noch eine Minute köcheln lassen.

Das Mehl einrühren und die Roux 1 Minuten kochen lassen.

Milch dazugeben und auf mittlerer Flamme kochen, dabei ständig rühren, bis die Sauce dickflüssig ist – ca. 5 Minuten. Koriander und Tomaten unterrühren.

Auf niedrige Hitze schalten und nach und nach – jeweils 2 EL aufs Mal – den Käse unter Rühren beifügen, bis vollständig geschmolzen. Wiederholen, bis der gesamte Käse hinzugefügt wurde.

Sauerrahm und Kreuzkümmel unterrühren und mit Salz abschmecken.

Mango Salsa

Und jetzt eine dieser frischen, fruchtigen Salsas!

Zutaten:

2-3 reife Mangos (je nach Grösse), fein gewürfelt

½ rote Peperoni, fein gehackt

½ rote Zwiebel, fein gehackt

1-2 EL Korianderblätter, grob gehackt

1 Jalapeño, entkernt und gehackt

1 Limette

etwas Salz, nach Geschmack

Zubereitung:

Alle Zutaten in einer Schüssel kombinieren. Saft einer Limettenhälfte und etwas Salz untermischen. Je nach Geschmack etwas mehr Limettensaft oder Salz beigeben.

Ranch Dressing

Okay, spätestens jetzt müssen wir das allgegenwärtige Ranch Dressing erwähnen, das in den USA überall – aber nun wirklich überall – ist. Als Salatdressing, als Topping für Pizza sogar ... you name it. Das mit der Pizza ist gewiss nicht mein Ding, aber als Dip-Allrounder für Chicken Wings und Konsorten ist Ranch nun mal sehr, sehr geil.

Entweder ihr bestellt euch das Fertigprodukt bei einem jener Expat-Onlineshops (oder ihr geht in jenen Buchladen in der Zürcher Innenstadt, der interessanterweise eine Auswahl britischer und amerikanischer Lebensmittel führt), ... oder ihr macht eure eigene Cheat-Version.

Ungefähr so:

Zutaten:

6 EL gut geschüttelte Buttermilch

3 EL Mayonnaise

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1-2 TL Weissweinessig, bei Bedarf

1 TL Knoblauchpulver, bei Bedarf

3-4 TL fein gehackter frischer Schnittlauch und/oder Prezzemolo (flachblättrige, italienische Petersilie)

Zubereitung

Buttermilch und Mayo verquirlen. Mit Salz abschmecken.

Sämtliche andere Zutaten untermischen – nach Geschmack.

Und Ranch Dressing eignet sich super für:

Fried Pickle Spears

Ein Klassiker aus den Südstaaten: Panierte und frittierte Essiggurken. Sind hammer, imfall.

Zutaten:

(Mengen nach Bedarf)

10 Essiggurken, der Länge nach geviertelt, abgetropft, trocken getupft

Raps- oder anderer Frittieröl

1-2 Handvoll Weissmehl

¼ TL Backpulver

2-3 Handvoll Paniermehl (am besten selbst gemachtes – altes Weissbrot im Mixer)

2 Eier, leicht verquirlt

Zubereitung:

Gurken der Länge nach vierteln und auf Küchenpapier abtropfen lassen, abtupfen.

Öl in einem Topf oder in einer tiefen Pfanne erhitzen auf 180 Grad (mit Ölthermometer überprüfen)

Derweil Mehl und Backpulver mischen und in eine flache Schüssel geben. Paniermehl und Ei ebenfalls in 2 weitere separate Schüsseln geben

Gurkenstücke einer nach dem anderen zuerst im Mehl wenden, in das Ei tauchen, gleichmässig im Paniermehl wenden und vorsichtig in das heisse Öl geben.

Gurkenstücke portionenweise frittieren, dabei wenden, bis sie knusprig und leicht goldbraun sind (3 bis 4 Minuten). Mit einem Schaumlöffel herausnehmen, auf einen mit Küchenpapier ausgelegten Teller geben und mit wenig Salz würzen.

Mit Ranch Dressing und/oder Sriracha-Mayo servieren.

Cheesy Nachos

Ach, ihr wollt gar nicht dippen, sondern alles auf einer Platte durcheinander and davon mit den Händen essen? Geht klar.

Zubereitung:

Ofengrill aufheizen (oder Umluftgrill auf 220 Grad).

Tortilla Chips auf einem Ofenblech oder in einer grossen Gratinform verteilen. 2 Minuten in der Mitte des Ofens erhitzen.

Aus dem Ofen nehmen, Toppings darauf verteilen, im oberen Bereich des Ofens erhitzen, bis der Käse geschmolzen ist; aus dem Ofen nehmen; servieren.

Mögliche Toppings:

Käse ist ein Muss (Cheddar, Fontina o.Ä., geraffelt).



Alles Weitere ist nach Belieben:

Tomatensalsa

Jalapeños, in Ringe geschnitten

Schwarze Oliven, in Ringe geschnitten

frische Tomaten, fein gewürfelt

Frühlingszwiebeln

Reste von der Chili con Carne von gestern

Pulled Pork

... und so weiter.

Grocery Store Baja Fish Tacos

Bild: obi/watson

Und für die Ambitionierteren unter euch empfehle ich weiterhin meine Supermarkt-Cheat-Version vom mexikanisch-südkalifornischen Streetfood-Klassiker!

Zutaten

White Corn Tortillas (die vom Supermarkt, die mit «Street Market» angeschrieben sind)

Panierte Fischknusperli o.Ä. aus nachhaltiger Fischerei

ein wenig Öl

Weiss- und Rotkabis, in sehr feine Streifen geschnitten

Chipotle-Crema: Die basteln wir uns aus

- Crème Fraîche

- Mayonnaise

- Chipotle-Sauce

- und etwas Limettensaft

zusammen.

- Crème Fraîche - Mayonnaise - Chipotle-Sauce - und etwas Limettensaft zusammen. Etwas frischer Koriander

Frühlingszwiebeln, bei Bedarf

Limetten und Radieschen als Garnitur.

Zubereitung

Nimm' eine beschichtete Pfanne, ganz wenig Öl und brate die Fischfilets unter häufigem Wenden bei mittlerer Hitze.

Derweil machst du die Crema: Nach Handgelenk mal Pi mischst du etwas Crème Fraîche, etwas Mayonnaise, ein wenig Limettensaft und schmeckst mit genug Chipotle ab, dass es eine gewisse Schärfe bekommt.

Etwas Kabis fein schneiden.

Fisch in der Pfanne etwas auf die Seite schieben und in der Pfanne kurz die Tortillas wärmen. Ein paar Mal wenden muss man sie.

Und dann zusammensetzen: Tortillas, gefolgt von Fischfilets, etwas Kabis, Crema und Koriander (und bei Bedarf Frühlingszwiebeln). Ein paar Spritzer Limettensaft sind auch fein.

Viel Spass, also, am Sonntagabend! Beziehungsweise ... öh ... früh am Montagmorgen! Hoffentlich wird das Spiel was. Falls nicht, soll's nicht an den Snacks gelegen haben!