NHL-Draft: Gavin McKenna droht eine lange Haftstrafe

NCAA, College League, USA Hockey: Michigan State at Penn State Jan 31, 2026 State College, PA, USA Penn State Nittany Lions forward Gavin McKenna 72 looks to shoot the puck during the first period aga ...
Gavin McKenna droht eine lange Haftstrafe.Bild: www.imago-images.de

Eishockey-Supertalent schlug Mann ins Spital – nun steht seine NHL-Karriere auf dem Spiel

Supertalent Gavin McKenna gilt als möglicher Top-Pick im kommenden NHL-Draft. Da dem Kanadier eine lange Haftstrafe droht, könnte sein Traum der Profikarriere bereits platzen.
06.02.2026, 09:2806.02.2026, 09:28

Er gehört zu den grössten Eishockeytalenten der Welt. In der letzten Saison sammelte Gavin McKenna für die Medicine Hat Tigers in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League in 72 Partien satte 168 Skorerpunkte (50 Tore, 118 Assists), somit war McKenna im Schnitt an über zwei Treffern pro Spiel beteiligt.

Auf die laufende Saison hin wechselte der 18-Jährige aufs College an die Penn State University, auch in der NCAA skort er im Schnitt mehr als einmal pro Partie (32 Skorerpunkte in 24 Einsätzen). Logisch wird er als Top-Talent im kommenden NHL-Draft gehandelt. Eigentlich wäre alles bereit für eine grosse Karriere in der besten Eishockeyliga der Welt. Doch nun droht der Traum bereits wieder zu platzen.

Highlights von McKenna.Video: YouTube/Delta Highlights

Der Offensivspieler war am Samstag in eine Schlägerei verwickelt. Wie The Athletic berichtet, habe McKenna in der Nähe eines Parkhauses zweimal auf einen Mann eingeschlagen. Dieser musste danach wegen eines gebrochenen Kiefers und eines verlorenen Zahnes ins Krankenhaus eingeliefert werden. Daraufhin wurde McKenna unter anderem wegen Körperverletzung, Belästigung und ordnungswidrigem Verhalten angeklagt.

Überwachungskameras zeigen, wie der 18-Jährige ein Pub verliess. Kurz darauf kam es in einem nahegelegenen Parkhaus zunächst zu einem Wortgefecht, bevor die Fäuste flogen.

Dem Kanadier könnte nun eine lange Haftstrafe drohen. Wegen Körperverletzung könnte man im Bundesstaat Pennsylvania im schlimmsten Fall für 20 Jahre hinter Gittern landen und/oder eine Busse von 25'000 US-Dollar kassieren. Der Spieler, der nach der Anklageerhebung gegen eine Kaution von 20'000 Dollar wieder freigelassen wurde, hat sich bisher nicht zum Vorfall geäussert.

NCAA, College League, USA Hockey: Michigan State at Penn State Jan 31, 2026 State College, PA, USA Penn State Nittany Lions forward Gavin McKenna 72 moves with the puck during the third period against ...
Bei der Penn State University zeigt McKenna starke Leistungen.Bild: www.imago-images.de

John Hanna, stellvertretender Direktor für strategische Kommunikation der Penn State Athletics, erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber The Athletic: «Wir sind uns bewusst, dass Anklage erhoben wurde. Da es sich jedoch um ein laufendes Gerichtsverfahren handelt, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben.» Eine vorläufige Anhörung wurde auf den 11. Februar angesetzt.

Die Zukunft wird zeigen, wie sehr sich das Vergehen von McKenna auf seine Karriere auswirken wird. Der kommende NHL-Draft findet am 26. und 27. Juni in Buffalo statt. (riz)

Video: watson
