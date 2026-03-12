Skicrosser Alex Fiva fährt zum zweiten Mal in dieser Saison auf das Weltcup-Podest. Der Olympia-Bronzegewinner klassiert sich im Montafon in Österreich im 3. Rang.
Der 40-jährige Bündner, der nach den Winterspielen offengelassen hatte, ob er eine weitere Weltcup-Saison anhängt, musste sich einzig dem Saisondominator Reece Howden sowie dem Olympiasieger Simone Deromedis geschlagen geben. Mit Gil Martin, der als Fünfter sein bestes Weltcup-Resultat egalisierte, und dem achtplatzierten Ryan Regez klassierten sich zwei weitere Schweizer in den Top 8. (abu/sda)
