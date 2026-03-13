Snowboarder Fabrice von Grünigen gewinnt an den Paralympics in Norditalien überraschend die Silbermedaille im Banked Slalom. Der Berner Oberländer muss sich in der Kategorie LL2 einzig dem einheimischen Topfavoriten Emanuel Perathoner geschlagen geben.
Damit erlebt Von Grünigen bei seiner Premiere an Paralympischen Spielen ein emotionales Happy-End. Nach einem Trainingssturz am Tag der Eröffnungsfeier hatte er aufgrund einer Gehirnerschütterung noch auf einen Start im Snowboardcross verzichten müssen. (abu/sda)
Damit erlebt Von Grünigen bei seiner Premiere an Paralympischen Spielen ein emotionales Happy-End. Nach einem Trainingssturz am Tag der Eröffnungsfeier hatte er aufgrund einer Gehirnerschütterung noch auf einen Start im Snowboardcross verzichten müssen. (abu/sda)