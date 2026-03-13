Kerzerslauf findet nach Tragödie statt – aber in angepasstem Rahmen

Kerzerslauf findet nach Tragödie statt – in angepasstem Rahmen

Der Kerzerslauf, einer der traditionsreichsten Volksläufe der Schweiz, soll am Samstag in einer Woche (21. März) in einem angepassten und würdevollen Rahmen durchgeführt werden. Das haben die Organisatoren nach dem Brandanschlag vom Dienstagabend mit sechs Toten entschieden.

Auf die geplante Warm-up-Party werde vollständig verzichtet, teilte das Organisationskomitee am Freitag mit. Stattdessen seien visuelle und akustische Elemente vorgesehen, um an die Opfer des Postauto-Brandes vom 10. März zu erinnern.

OK-Präsident Markus Ith erklärte laut Mitteilung, Bewegung und gemeinsames Laufen könnten in schwierigen Zeiten ein Zeichen des Zusammenhalts sein. Gleichzeitig solle der Anlass bewusst respektvoll gestaltet werden.

Der Brand vom Dienstag habe die Gemeinde tief erschüttert, sagte Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann. Viele Menschen in Kerzers und Umgebung seien direkt oder indirekt betroffen. In dieser schwierigen Zeit sei es wichtig, als Gemeinschaft zusammenzustehen.

Der Kerzerslauf markiert jeweils den Auftakt der nationalen Laufsaison. Rund 8000 Läuferinnen und Läufer werden erwartet. Die Veranstaltung findet seit 1979 statt. (ram/sda)